Трамп потребовал от Эрдогана немедленно прекратить огонь в Сирии

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал его к немедленному прекращению огня в Сирии.

Как сообщает The Hill со ссылкой на вице-президента Майка Пенса, Трамп получил «твердое обязательство», что Анкара не будет нападать на сирийский город Кобани, где проживают значительное количество курдов.

Пенс уточнил, что вновь объявленные санкции против Турции будут оставаться в силе или «ухудшаться», пока Турция «не начнет немедленное прекращение огня, не прекратит насилие и не согласится вести переговоры о долгосрочном урегулировании вопросов вдоль границы» с Сирией, передает «Интерфакс».

По словам вице-президента, Трамп напомнил Эрдогану, что Соединенные Штаты Америки не давали Турции зеленый свет на вторжение в Сирию.

На прошлой неделе Трамп пообещал «разрушить» турецкую экономику, если Анкара начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии. Вопреки этому, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции на севере Сирии.

Во вторник Трамп подписал указ о санкциях против Турции в связи с ее военной операцией в Сирии.

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