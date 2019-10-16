Эрдоган отказался обсуждать Сирию с Пенсом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не будет проводить встречу с вице-президентом США Майком Пенсом, который направляется в республику.

Эрдоган отметил, что с Пенсом и госсекретарем Майклом Помпео встретятся их турецкие коллеги, подразумевая вице-президента Фуата Октайя и главу внешнеполитического ведомства Мевлюта Чавушоглу, передает «Интерфакс» со ссылкой на Sky News.

«Я не буду с ним разговаривать. Они будут вести переговоры со своими визави. Когда сюда приедет Трамп, тогда мы и поговорим», – заявил Эрдоган.

Ранее сирийские войска вошли не только в Манбидж, но и в Ракку – там они оказались в среду впервые за пять лет. Минобороны России опубликовало карту с ситуацией на северо-востоке Сирии.

Напомним, с прошлой недели турецкие войска проводят операцию на северо-востоке Сирии против курдов. Целью называют создание зоны безопасности на расстоянии 30-35 километров от сирийско-турецкой границы. При этом Анкара подчеркивает, что целью операции является уход из приграничной зоны курдских формирований.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции, а также объявил об увеличении пошлин на турецкую сталь и прекращении переговоров с Анкарой по заключению торговой сделки. Также он пообещал «разрушить» турецкую экономику.

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