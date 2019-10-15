Минобороны опубликовало карту с ситуацией на севере Сирии

Российское министерство обороны разместило карту, на которой показана текущая расстановка сил на севере Сирии в условиях операции «Источник мира» турецких войск.

Карта опубликована на сайте Минобороны. Ситуация показана на 17.00 15 октября. Указывается, что сирийская армия получила под контроль Манбидж, Табку и ее окрестности, а также две ГЭС и несколько мостов.

15 октября армия Сирии смогла установить полный контроль над городом Манбидж. Оттуда вышли войска международной коалиции во главе с США, город пытались занять турецкие силы.

В России считают неприемлемой военную операцию Турции, не поддерживают ввод войск на территорию Сирии.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД