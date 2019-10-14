Турция начала наступление на Манбидж

Турецкие военные вместе с вооруженной сирийской оппозицией при поддержке авиации начали наступление на город Манбидж, сообщает газета Sabah.

Этот город называется одним из ключевых населенных пунктов для курдского формирования «Силы народной самообороны». В наступлении принимают участие отряды турецкого спецназа, тяжелая техника, в том числе танки, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что турецкие войска пытаются перекрыть стратегическое шоссе вдоль границы с Турцией, которое связывает Алеппо с административным центром провинции Хасеке.

9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии, которая начата ради создания зоны безопасности на сирийско-турецкой границе шириной в 30-35 километров. Турецкие войска уже взяли под свой контроль несколько важных населенных пунктов.

Между тем, дипломаты США, работавшие на северо-востоке Сирии, покинули арабскую республику, в Ирак эвакуированы также около 150 военных из состава международной коалиции, в том числе американские солдаты.

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