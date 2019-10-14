Американские дипломаты покинули Сирию

Дипломаты США, работавшие на северо-востоке Сирии, покинули арабскую республику, сообщили СМИ.

Как передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters, представитель властей США подтвердил отъезд дипломатов, не уточнив при этом, о ком именно идет речь.

Источник также отметил, что американские военнослужащие, о планируемом выводе которых Пентагон объявлял ранее, все еще в Сирии, но работа по их отводу уже началась.

9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. После этого ВС Турции нанесли удары по 181 объекту в Сирии. Курды в свою очередь обвинили Турцию в нанесении авиаудара по тюрьме с террористами.

Напомним, в воскресенье глава Пентагона Марк Эспер в интервью телеканалу CBS заявил, что Соединенные Штаты начинают вывод 1 тыс. американских военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции.

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