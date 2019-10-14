Военнослужащие коалиции эвакуированы из Сирии в Ирак

Около 150 военных, в том числе американские солдаты, из состава международной коалиции, возглавляемой США, эвакуированы из районов северо-восточной Сирии в Ирак.

Как сообщает агентство САНА, «приблизительно 150 иностранных военнослужащих, в том числе американские солдаты, входящих в состав сил коалиции, покинули сирийскую территорию и вылетели в Ирак», передает РИА «Новости».

Эвакуация прошла с аэродрома близ населенного пункта Эль-Маликия, расположенного в приграничной с Турцией зоне на северо-востоке Сирии.

Ранее в понедельник СМИ сообщили, что дипломаты США, работавшие на северо-востоке Сирии, покинули арабскую республику.

В воскресенье глава Пентагона Марк Эспер в интервью телеканалу CBS заявил, что Соединенные Штаты начинают вывод 1 тыс. американских военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции.

9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. После этого ВС Турции нанесли удары по 181 объекту в Сирии. Курды в свою очередь обвинили Турцию в нанесении авиаудара по тюрьме с террористами.

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