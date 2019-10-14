Турецкие войска попытались перекрыть стратегическое шоссе в Сирии

Турецкие войска пытаются перекрыть стратегическое шоссе вдоль границы с Турцией, которое связывает сирийский Алеппо с административным центром Хасеке.

По информации телеканала «Аль-Ихбария», столкновения с курдскими ополченцами из «Сил народной самообороны» (СНС) идут в районе населенных пунктов Тувейджель и Эль-Ховейш. Курдские бойцы отражают атаки турецких войск, передает ТАСС.

В понедельник сирийская армия выдвинулась к шоссе Алеппо – Хасеке в районе Телль-Тамер. Ожидается, что правительственные войска выйдут в ближайшие часы к расположенному на восточном берегу Евфрата городу Кобани (Айн-эль-Араб) в 150 км от Алеппо.

Ранее в понедельник СМИ сообщили, что дипломаты США, работавшие на северо-востоке Сирии, покинули арабскую республику. Также около 150 военных, в том числе американские солдаты, из состава международной коалиции, эвакуированы из Сирии в Ирак.

9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. После этого ВС Турции нанесли удары по 181 объекту в Сирии. Курды в свою очередь обвинили Турцию в нанесении авиаудара по тюрьме с террористами.

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