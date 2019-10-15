Сирийская армия взяла под полный контроль Манбидж

Армия Сирии смогла установить полный контроль над городом Манбидж, сообщило Минобороны России.

«Сирийской правительственной армией установлен полный контроль над городом Мембидж и близлежащими населенными пунктами», – сказали в Минобороны, передает ТАСС.

Военные США оставили базы в районе населенного пункта Дадат на северо-западе от Манбиджа, добавили в ведомстве, сообщает РИА «Новости».

«Военнослужащие ВС США покинули свои базы в районах населенного пункта Дадат, расположенного северо-западнее города Манбидж, и Умм-Миаль, убыв в направлении границы Сирии с Ираком. В настоящее время Дадат и Умм-Миаль заняты сирийскими правительственными войсками», – добавили в оборонном ведомстве.

Российская военная полиция продолжает патрулирование северо-западных границ округа Манбидж вдоль линии соприкосновения сирийской армии и вооруженных сил Турции, отметили в Минобороны.

Отмечается, что организовано взаимодействие с турецкой стороной.

Ранее сообщалось, что США передали контроль над сирийским Манбиджем российским военным.

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом потребовал прекратить операцию в Сирии. До этого он подписал указ о санкциях против Турции.

В Кремле сообщали, что военная операция Турции не совсем соответствует принципу сохранения территориальной целостности Сирии, и отмечали, что российская сторона не хотела бы даже думать о возможности военного столкновения с Турцией в Сирии.

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