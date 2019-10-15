США передали контроль над сирийским Манбиджем российским военным

Вашингтон договорился с Москвой о передаче России контроля над сирийским Манбиджем на севере провинции Алеппо, сообщают американские СМИ.

Как сообщил на своем сайте журнал Newsweek со ссылкой на слова высокопоставленного источника в Пентагоне, США приступили к выводу своих войск из города и хотят поспособствовать тому, чтобы российские военные закрепились там на фоне попыток Турции разгромить контролирующие Манбидж силы СДС.

Источник издания сообщил, что американские военные, «которые больше времени провели в данном районе, помогали российским войскам быстро пройти через ранее небезопасные зоны».

«По сути это передача (контроля). Однако речь идет о быстром выводе (войск), который не подразумевает инструктаж и тому подобное. Все направлено на то, чтобы уйти, сохранив как можно больше нашего инвентаря и уничтожив любое важное оборудование, не подлежащее транспортировке», – передает ТАСС слова источника.

Ранее сообщалось, что конвой сирийских правительственных войск на дороге из Манбиджа в Кобани на северо-востоке Сирии встретил отступающие части вооруженных сил США.

В понедельник сирийские правительственные войска вошли в город Манбидж на севере Сирии.

До этого стало известно, что турецкие войска начали наступление на Манбидж. При этом курды не хотели пускать сирийские войска в занятые ими города. Предполагалось, что армия САР разместит свои силы вдоль границы с Турцией от Манбиджа через Ракку, Хасеке, Камышлы до последнего КПП в Дерике.

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