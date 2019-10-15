Сирийская армия повстречала у Манбиджа отступающих американских военных

Конвой сирийских правительственных войск на дороге из Манбиджа в Кобани на северо-востоке Сирии встретил отступающие части вооруженных сил США, сообщили СМИ.

Агентство Ruptly опубликовало видео, на котором бронеавтомобили с американскими флагами и пикапы с сирийскими солдатами движутся в противоположных направлениях. Отметим, что военные двух стран никак не отреагировали друг на друга.

Накануне глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американские военные в Сирии оказались зажаты между турецкими войсками и сирийской армией. Днем ранее глава Пентагона объявил о выводе войск США с севера Сирии из-за наступления Турции.

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