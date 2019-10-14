Войска США попали в «ловушку» между армиями Сирии и Турции

Американские военные в Сирии оказались зажаты между турецкими войсками и сирийской армией, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

«Американские войска оказались в ловушке между сирийской армией, двигающейся на север, чтобы дать отпор турецкой армии, которая двигается на юг», – передает РИА «Новости» слова Эспера в эфире Fox News.

При этом глава Пентагона, назвал сложившуюся ситуацию «ужасной».

Эспер отметил, что США «не подписывались» воевать с Турцией ради защиты курдов и признал, что у Вашингтона нет достаточно сил в регионе, чтобы остановить наступление турецкой армии.

Напомним, в воскресенье гостелевидение в Сирии сообщило о захвате приграничного населенного пункта Сулук на северо-востоке провинции Ракка турецкими войсками.

Тем временем Эспер заявил, что начинают вывод 1 тыс. американских военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции.

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