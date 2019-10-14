В Кремле оценили возможность военного конфликта России и Турции

Российская сторона не хотела бы даже думать о возможности военного столкновения с Турцией в Сирии, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Мы даже не хотели бы думать о таком варианте», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, нет ли опасности, что Россия может быть вовлечена в конфликт с Турцией, передает РИА «Новости».

Представитель Кремля отметил, что между российскими и турецкими военными существует немало связей.

Пескова также спросили, не пора ли Турции, с точки зрения России, покинуть Сирию, исходя из того, что выполнена задача борьбы с терроризмом. Он сказал, что не может на него ответить, «это могут сделать только военные».

«Вы знаете, что в самом начале этой операции на самых различных уровнях российской стороной была отмечена категорическая нежелательность каких-либо действий, способных помешать и воспрепятствовать процессу политического урегулирования в Сирии и спровоцировать напряженность в этой стране. Еще раз повторяю: эта позиция никак не изменилась, она последовательна и хорошо известна», – добавил Песков.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем в отношениях с Россией в связи с операцией «Источник мира» в Сирии.

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