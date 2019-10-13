Эрдоган рассказал об отношениях с Россией после начала операции в Сирии

У Турции нет проблем в отношениях с Россией в связи с операцией «Источник мира» в Сирии, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главными редакторами турецких СМИ в Стамбуле.

По словам Эрдогана, достигнутые в Сочи, Тегеране и Анкаре договоренности «с успехом продолжают выполняться».

«С Россией у нас нет никаких проблем. Если она появляется, то мы созваниваемся с [президентом России Владимиром] Путиным в течение 24 часов и после этого предпринимаем совместные шаги», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

Также Эрдоган опроверг информацию ряда СМИ о том, что боевикам террористической организации «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России) удается бежать из тюрем в Сирии из-за проводимой Анкарой операции «Источник мира». По его словам, эти слухи распространяются для того, чтобы настроить Запад против Турции.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. Турецкие войска вошли в Телль-Абъяд, захватили Рас-эль-Айн, а также установили контроль над населенным пунктом Сулук на северо-востоке провинции Ракка.

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