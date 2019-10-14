Кремль заявил о несоответствии операции Турции принципу целостности Сирии

Военная операция Турции не совсем соответствует принципу сохранения территориальной целостности Сирии, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Не совсем», – сказал он в ответ на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

В Кремле ранее отметили, что российская сторона не хотела бы даже думать о возможности военного столкновения с Турцией в Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем в отношениях с Россией в связи с операцией в Сирии.

Напомним, 9 октября Эрдоган объявил о начале военной операции на северо-востоке Сирии. Целью операции является создание зоны безопасности на сирийско-турецкой границе.

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