Международная коалиция во главе с США покинула сирийский Манбидж

Международная коалиция во главе с США к настоящему времени уже покинула Манбидж, сообщил представитель коалиции полковник Майлс Каггинс.

«Силы коалиции осуществляют целенаправленный вывод с северо-востока Сирии. Мы покинули Манбидж», – цитирует РИА «Новости» сообщение Каггинса.

15 октября армия Сирии смогла установить полный контроль над городом Манбидж.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американские военные в Сирии оказались зажаты между турецкими войсками и сирийской армией. Днем ранее глава Пентагона объявил о выводе войск США с севера Сирии из-за наступления Турции.

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