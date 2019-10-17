Курдов обязали сдать оружие

Турция договорилась с США, что курдские формирования в Сирии сдадут оружие, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«Сегодня при переговорах мы получили то, что хотели. США приняли важность создания зоны безопасности. Мы полностью договорились. Они приняли нашу обеспокоенность. Мы договорились о том, что силы сирийских курдов сдадут тяжелое вооружение и будут уничтожены их укрепления», – передает слова Чавушоглу РИА «Новости».

Он добавил, что после отвода сил сирийских курдов можно будет говорить о завершении турецкой операции в Сирии.

Ранее вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров в Анкаре заявил, что США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии и приостановке операции Турции на 120 дней.

Курды, по соглашению между Турцией и США, будут выведены за зону безопасности – примерно на 30 километров к югу от сирийско-турецкой границы, как того и добивалась изначально Турция.

Пенс говорил, что США получили гарантии от курдов об их организованном отходе.

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