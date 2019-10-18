Трамп заявил о дружбе с Эрдоганом

Глава американского государства Дональд Трамп назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана другом. Эрдоган в обращении к Трампу использовал слова «господин президент».

Трамп, выступая в Техасе, заявил, что США не нужно вводить против Турции санкции, так как Анкара «делает то, что она делает». Трамп поздравил «президента Эрдогана», заявив, что тот «поступил правильно». Президент США признался, что не рассчитывал на столь скорые договоренности с Турцией о прекращении огня на севере Сирии.

«Я действительно ценю это и буду ценить в дальнейшем», – приводит слова Трампа ТАСС.

«Он мой друг, и я рад, что у нас не возникло проблем», – сказал Трамп.

Президент США заявил, что Эрдоган является «жестким человеком, сильным человеком».

Он порадовался тому, что Турции «не придется убивать миллионы людей, и миллионам людей не придется убивать их». По мнению американского лидера турецкая операция против курдов стала бы «войной, к которой присоединилось бы множество других групп». При этом Трамп отметил, что и «курды прекрасно себя проявили».

Кроме того, президент США заверил, что «ИГ* находится под полным контролем», поблагодарив и Анкару, и курдов за сотрудничество, передает РИА «Новости».

Эрдоган, обращаясь к Трампу в соцсетях, выразил мнение, что «будет спасено еще больше жизней», когда удастся одержать победу над терроризмом. Он уверен, что «совместные усилия» Турции и США «будут способствовать укреплению мира и стабильности».

При этом Эрдоган обратился к Трампу подчеркнуто вежливо «господин президент».

Напомним, в распоряжение СМИ попало письмо Трампа, отправленное еще 9 октября Эрдогану. В письме Трамп использовал сугубо разговорную лексику. «Не валяй дурака!», «Не будь упертым парнем», – писал президент США, пытаясь отговорить Эрдогана от военной операции в Сирии.

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