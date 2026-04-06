Куба получила энергию от турецкой плавучей станции
Куба будет обеспечена электроэнергией за счёт турецкой плавучей электростанции «Белгин Султан», направленной для поддержки энергосистемы страны, сообщила газета Turkiye.
Куба получит электроэнергию с турецкой плавучей электростанции «Белгин Султан», которая пришвартована в порту Гаваны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Turkiye. Плавучая станция уже начала обеспечивать энергией значительную часть населения острова на фоне продолжающихся перебоев в национальной энергосистеме.
Издание отмечает, что Куба испытывает серьёзные трудности с энергетической инфраструктурой из-за износа оборудования и проблем с поставками топлива. В последние недели миллионы жителей страны столкнулись с масштабными отключениями электроэнергии.
Turkiye подчеркивает, что турецкая модель плавучих электростанций рассматривается как эффективное решение для подобных ситуаций, поскольку такие станции могут быстро подключаться к энергосетям и обеспечивать стабильное энергоснабжение без необходимости строительства стационарных объектов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, энергетический кризис на Кубе начался 29 января после указа Белого дома о дополнительных пошлинах на импорт из стран, поставляющих нефть на остров.
На фоне кризиса на Кубе произошло полное отключение национальной энергосистемы и на острове начались массовые протесты.
Ранее авария на ТЭС Ernesto Guevara De La Serna в Гаване вызвала отключения электричества до 40 часов из-за дефицита генерации, нехватки топлива и частых поломок оборудования.