  Мурманский губернатор подтвердил гибель командующего авиацией Северного флота в Крыму
    TWZ: Иран проломил израильскую ПРО
    В Белоруссии нашли новые массовые захоронения жертв геноцида
    Роскосмос назвал сроки сведения МКС с орбиты
    На шахте в ЛНР после удара ВСУ заблокирован 41 горняк
    Стало известно о переговорах по 45-дневному перемирию между США и Ираном
    Иран сообщил о гибели главы разведки КСИР
    Куба получила энергию от турецкой плавучей станции
    Кредиты и займы россиян достигли 45 трлн рублей
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему мы стали меньше пить

    Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.

    Борис Акимов Борис Акимов Почему «Молодец баба» проиграла «Анне Карениной»

    Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?

    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Хозяин Белого дома снова споткнулся об Иран

    Ситуация Трампа с Ираном напоминает кризис Джимми Картера 1979–1981 годов. Тогда Тегеран захватил 66 американских дипломатов и шантажировал США. Слабость Картера стоила ему дальнейшей карьеры. Рейтинги Трампа тоже падают.

    6 апреля 2026, 08:30 • В мире

    Благополучие Турции зависит от хороших отношений с Россией

    @ IMAGO/Turkish presidency/apaimages/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Скворцов

    Все больше признаков того, что война с Ираном ставит в крайне уязвимое положение еще одну важнейшую страну Ближнего Востока – Турцию. Почему Анкара едва ли не громче всех требует мира, какие геополитические развилки встают сегодня перед Турцией – и почему только плотное сотрудничество с Россией способно обеспечить устойчивость и безопасность этого государства?

    Турция ищет собственный выход из кризиса, вызванного иранской войной. Свидетельством тому являются, в частности, переговоры Турции, Египта и Саудовской Аравии о возможном консорциуме по поставкам нефти через Ормузский пролив. По сути, это попытка и застраховаться от войны в Персидском заливе, и превратить кризис в источник дохода.

    Для Турции это типичная схема поведения. Анкара не раз входила в чужой кризис как «миротворец», а выходила из него как выгодоприобретатель. Типичный пример: после начала российской военной операции на Украине Турция не присоединилась к западным санкциям, нарастила экономическое взаимодействие с Россией, пыталась выступать посредником и одновременно зарабатывала на положении страны – перевалочного пункта.

    Турция под ударами с Севера и Юга

    Но сегодня эта модель дает сбой, Турция оказалась между двумя большими конфликтами – и сама становится частью большой дуги риска. Война Израиля и США против Ирана превратила в единую зону нестабильности пространство от Персидского залива до Леванта, а оттуда ударная волна пошла дальше – в Красное море, на Кавказ и в Черное море. S&P недавно повысило прогноз средней инфляции в Турции на 2026 год до 28,9% именно из-за энергетических последствий войны, а турецкий министр энергетики признал: каждый дополнительный доллар в цене нефти добавляет стране около 400 млн долларов к счету за импорт энергии.

    Несколько ранее война в Черном море начала напрямую задевать турецкие интересы. В ноябре 2025 года украинский беспилотный катер ударил по танкеру Virat примерно в 35 милях от турецкого побережья в Черном море; в марте 2026-го морской дрон поразил танкер Altura в международных водах, но внутри турецкой исключительной экономической зоны.

    Под удар Украины попала и инфраструктура, через которую Турция строила свою роль углеводородного моста. В марте ВСУ наносили удары по объектам, связанным с газопроводом «Турецкий поток». И хотя речь шла не о подрыве самих подводных трубопроводов, а об ударах по наземной инфраструктуре, смысл очевиден:

    если обслуживающие узлы становятся целью, то уязвимым становится весь транзит.

    Неудивительно, что Эрдоган теперь заявляет главе киевского режима Зеленскому о «необходимости поддержания безопасного судоходства и энергетической стабильности в Черном море». И в целом Турция крайне активизировала в последнее время свои миротворческие усилия. Так, в недавнем заявлении Эрдогана говорится, что конфликт с Ираном не должен спровоцировать появление новых очагов напряженности на фоне российско-украинского кризиса.

    На юге риски уже не гипотетические, а прямые. 30 марта Турция сообщила о четвертом случае, когда баллистическая ракета из Ирана вошла в ее воздушное пространство и была сбита средствами НАТО. Одновременно Анкара пытается передавать сообщения между Тегераном и Вашингтоном и настаивает на прекращении войны.

    Но проблема в том, что нынешний конфликт развивается по куда более жесткой логике, чем те, где удавались прежние турецкие посредничества.

    Если в 2022 году между Москвой и Киевом еще оставалось пространство для технических договоренностей, то сегодня цели войны против Ирана самими американскими и израильскими участниками формулируются широко – от лишения Тегерана военного потенциала до радикального изменения всей архитектуры регионального баланса сил. Для Турции все это означает не просто рост цен на энергоносители, а исчезновение роскоши играть на «ограниченных кризисах», сильное сужение поля для обычной турецкой многоходовки.

    Отсюда и главный вывод по консорциуму. Он может работать как временный механизм координации между Турцией, Египтом и Саудовской Аравией, как сигнал рынкам и как способ подготовить послевоенную схему заработка на транзите. Но как реальный способ гарантировать безопасность поставок он бесполезен без участия Ирана. Проще говоря, договариваться о проходе через Ормуз без Тегерана – все равно что обсуждать правила движения по закрытому мосту, не договорившись с тем, кто держит закрытым шлагбаум.

    Три развилки для Турции

    В текущих условиях для Турции просматривается три возможных сценария. Первый из них сложится при условии, если Вашингтон по итогам конфликта победит и сохранит главенствующую роль на Ближнем Востоке, а Иран – под давлением войны, санкций и внутренних потерь – согласится на более ограниченную внешнюю политику. В таком случае главной проблемой Турции станет доказать Вашингтону, чем она будет полезна США. Не факт, что это удастся: если Тегеран уступит, Вашингтону не нужна будет помощь Анкары в обеспечении нефтяного трафика через Ормузский пролив. Инфраструктура НАТО, скорее всего, Трампа тоже не будет сильно беспокоить.

    Возможный вариант – перевод американских баз из-под НАТО в формат двустороннего сотрудничества Анкары и Вашингтона. Плюс такого сценария для Турции – относительная предсказуемость будущего (хотя о какой предсказуемости можно говорить с импульсивностью Трампа). Минус – Вашингтон в этой модели будет меньше терпеть турецкую самодеятельность и жестче требовать лояльности. Но вероятность американской победы в войне против Ирана чем дальше, тем больше стремится к нулю.

    Второй сценарий куда более опасен для Турции. Если война против Ирана не закончится созданием новой архитектуры безопасности в регионе, а расползется дальше – по Леванту, Ираку, сирийскому северу и Персидскому заливу, – Анкара почти неизбежно столкнется с усилением курдского фактора и риском прямого столкновения с Израилем. И в таком случае против Турции непременно выступят проамериканские группировки в Сирии. Этот сценарий несет для Турции критические угрозы:

    война у границ, беженцы, удары по транзиту, рост цен на энергию и риск перенапряжения для армии, вынужденной действовать одновременно на нескольких направлениях.

    В такой ситуации для Турции действительно стала бы критически важной хотя бы политическая поддержка Египта как крупнейшей суннитской арабской державы. Но гарантий нет: отношения Каира и Анкары после 2013 года разрушились именно из-за свержения поддержанного Эрдоганом президента Мурси из «Братьев-мусульман», и хотя в 2023–2024 годах стороны восстановили послов и начали новую фазу сотрудничества, египетская неприязнь к этой линии никуда не исчезла.

    Третий вариант, который еще есть на руках у Эрдогана – попробовать выстроить более плотный северный пояс безопасности с участием России, Азербайджана и Ирана, а в идеале и части постсирийского пространства. Для Турции это был бы сценарий стратегической автономии: возможность снизить зависимость от Вашингтона, стабилизировать Кавказ, прикрыть черноморский транзит, увязать каспийские и российские маршруты, а заодно уменьшить риск курдской дуги вдоль своих границ. Но у такого варианта есть жесткое условие: Иран должен выстоять как государство и сохранить способность договариваться.

    Плюсы такого сценария для Анкары – максимальная свобода маневра и шанс закрепить за собой роль центра новой евразийской связки. Минусы – резкое осложнение отношений с США и частью НАТО, а также возможное охлаждение с Саудовской Аравией и рядом стран Персидского залива. Вероятность этого сценария много выше, чем может показаться, потому что у Турции, России и Азербайджана уже есть практический интерес к сохранению транзита и сдерживанию расползания войны.

    Что значит турецкий выбор с точки зрения интересов России

    Для России северный пояс безопасности Турции важен не как красивый евразийский лозунг, а как шанс не потерять весь южный периметр сразу. После прекращения украинского транзита в январе 2025 года Турция осталась единственным маршрутом трубопроводного российского газа в Европу, а в марте 2026 года поставки по «Турецкому потоку» выросли на 22% год к году. Иначе говоря, турецкое направление для Москвы – последнее сохранившееся газовое окно на европейский рынок. Если Турция будет втянута в большую южную войну, а Южный Кавказ и Каспий войдут в фазу дестабилизации, это окно тоже окажется под ударом.

    Второй смысл для России – транспортный. Железная дорога Решт – Астара и весь коридор «Север – Юг» давно рассматриваются Москвой как маршрут, способный связать Россию, Азербайджан, Иран и Индию и частично конкурировать с Суэцем. Если Иран будет разрушен как связное государство, а Южный Кавказ уйдет под внешнее управление, этот проект потеряет смысл. Для Москвы это означало бы не только геополитическое поражение, но и удар по одной из немногих оставшихся стратегий обхода западного давления.

    Третий смысл – военно-политический. За последние месяцы США заметно усилили позиции на Южном Кавказе. Для России это означает прямую конкуренцию за пространство, которое она десятилетиями считала своей естественной зоной влияния. Северный пояс с участием Турции, Азербайджана и Ирана был бы для Москвы способом остановить этот дрейф.

    * * *

    В сухом остатке для Турции нынешний консорциум по Ормузу – не решение, а тест. Раньше Эрдоган почти всегда успевал первым встроиться в новую региональную конфигурацию и превратить чужой кризис в собственный ресурс. Сейчас задача сложнее: Турция уже не стоит в стороне от большой игры, а сама лежит на линии удара – между Ормузом и Черным морем.

    Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот изымали. Часть I

    Что остается у сельских тружеников после того, как их настигла большая беда? К чему привели протесты против решения государства изъять и ликвидировать частный скот в нескольких сибирских селах по соображениям биобезопасности региона? Спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился в Новосибирской области с фермерами, чьи личные подсобные хозяйства пострадали от особо опасного заболевания – чтобы узнать, как теперь они оценивают меры властей и на что рассчитывают дальше. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • У Зеленского осталось два месяца

      Расклад сил вокруг переговоров с Украиной сейчас такой, что переговоров больше нет. Зато у Владимира Зеленского есть два месяца на то, чтобы принять условия России. Иначе СВО перейдет в другую фазу. И Вашингтон обещает помочь Москве.

    • Все ради войны: Трамп показал зубы

      Пентагон запросил утвердить колоссальный по объемам военный бюджет на будущий год, который впервые превысит триллион долларов. Ради этого в США урежут соцпрограммы. Одновременно в отставку отправлены 12 генералов. Все идет к наземной операции в Иране.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Открытки на Вербное воскресенье 2026: что написать и как поздравить

      Православные верующие 5 апреля отмечают Вербное воскресенье — один из главных праздников перед Пасхой. В этот день вспоминают вход Иисуса Христа в Иерусалим и освящают веточки вербы, ставшие символом торжества. По традиции близких поздравляют теплыми словами и отправляют открытки — короткие, но душевные пожелания здоровья, мира и благополучия. Разбираемся, в чем смысл праздника, какие открытки выбирают в 2026 году и что написать в поздравлении, чтобы оно действительно тронуло.

    • Церковные праздники в апреле 2026: календарь по дням, главные даты и традиции

      Апрель 2026 года – один из самых значимых месяцев в православном календаре: на него приходятся ключевые события церковного года. Верующие будут готовиться к главному празднику – Пасхе, а перед этим проживут Страстную неделю с ее особыми богослужениями и строгими ограничениями. В течение месяца также отмечаются важные даты, включая Благовещение Пресвятой Богородицы. Разбираемся, какие церковные праздники ждут в апреле 2026 года, когда самые важные дни и что они означают для верующих.

    • Магнитные бури в апреле 2026: прогноз по дням, расписание и опасные даты

      Апрель 2026 года пройдет на фоне повышенной геомагнитной активности: в течение месяца ожидается сразу несколько всплесков, а в середине – затяжной период возмущений. По прогнозам, магнитные бури будут слабыми (уровня G1), однако даже такие колебания могут ощущаться метеочувствительными людьми. Самые напряженные дни придутся на первую половину месяца и период с 16 по 21 апреля. Разбираемся, когда именно ждать магнитные бури, какие даты считаются наиболее неблагоприятными и как это может повлиять на самочувствие.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

