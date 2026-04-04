Эрдоган заявил Зеленскому о важности безопасного судоходства в Черном море

Эрдоган подчеркнул важность безопасности судоходства в Черном море

Tекст: Вера Басилая

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Стамбуле заявил о ключевом значении безопасного судоходства в Черном море, передает РИА «Новости». Эрдоган также сообщил, что Анкара продолжит поддерживать переговоры между Украиной и Россией для укрепления мира и стабильности в регионе.

Также турецкий лидер отметил приоритет обеспечения энергетической безопасности и выразил намерение увеличить объем взаимной торговли с Украиной, передает ТАСС.

Ранее представители властей России выражали обеспокоенность по поводу угроз инфраструктуре газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» и регулярно информировали об этом турецкую сторону. В последние месяцы фиксировались атаки украинских беспилотников на нефтяные танкеры у берегов Турции, что подтверждали источники в украинских спецслужбах. Российский МИД подчеркивал, что для Турции важно не допустить подобных инцидентов.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил о серьезной угрозе безопасности судоходства в Черном море из-за атак на торговые и гражданские суда.

Владимир Зеленский прибыл в Стамбул с неанонсированным визитом для обсуждения перемирия на Украине.