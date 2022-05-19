Буш-младший призвал уничтожать как можно больше русских войск

Уверенный в том, что разговаривает с президентом Украины, 43-й президент США Джордж Буш – младший заявил, что миссия Украины состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше русских войск.

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) представили на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание» большую часть своего пранка с Джорджем Бушем – младшим.

Во время разговора один из пранкеров, представившийся Владимиром Зеленским, напомнил Бушу признание Косово, в связи с самоопределением ДНР и ЛНР.

«Конечно, Россия обиделась, что НАТО стало расширяться. Это проблема для них. Поэтому они начали это. Я говорю о самоопределении ДНР и ЛНР, оккупированных Россией регионов с восточной стороны. Вот Путин пытается показать, что это тот же случай, что и с Косово, помните тогда, в 2007 году, вы признали Косово независимым государством, и он использовал те же методы», – сказал «Зеленский».

«Я думаю, что если вы победите или когда вы победите, многие из этих вопросов исчезнут с повестки. И ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше русских войск. Вопрос в том, будете ли вы продолжать получать необходимую помощь! И я, конечно, на это надеюсь. И для Соединенных Штатов очень важно продолжать возглавлять это движение и оказывать вам необходимую поддержку. Мне кажется, у вас хорошие связи с администрацией, ваш министр обороны и остальные постоянно информируют наших военных о том, что нужно. И наши военные действительно поддерживают то, что вы делаете, господин президент», – ответил Буш-младший.

Ранее Буш-младший признал работу биолабораторий США на Украине.

Еще несколько неопубликованных фрагментов разговора с Джорджем Бушем – младшим Вован и Лексус в ближайшее время презентуют в новом выпуске своей авторской программы «Шоу ВиЛ» на Rutube.