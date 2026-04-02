Эксперты оценили желание Турции возглавить НАТО в Черном море

Востоковед Семенов: Турция на фоне угроз Трампа в адрес НАТО стремится к новому статусу

Tекст: Анастасия Куликова

«Турция хочет повысить свой статус в НАТО. Это желание совпало с заявлениями о потенциальном выходе США из блока – коль Вашингтон не заинтересован оставаться в Североатлантическом альянсе, Анкара готова взять на себя координирующую роль сил организации в зоне Черного моря», – отметил востоковед Кирилл Семенов.

Другими словами, речь идет о распределении функций и полномочий командования НАТО в регионе, уточнил собеседник. «По задумке, Турции будет отведена роль страны, курирующей оперативное направление. Предполагается, что Анкара станет не просто принимающей войска стороной, но и руководящей ими», – детализировал эксперт. При этом, по его мнению, увеличение роли Турции в НАТО не приведет к отходу Анкары от конвенции Монтре. «Одно не противоречит другому», – убежден Семенов.

Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Он отметил, что у Турции большие амбиции стать «сверхдержавой черноморского региона». «Анкара уже примеряла на себя эту роль в 2022 – 2023 годах, когда действовал зерновой коридор», – добавил собеседник.

Сейчас постепенно нарастают разногласия турецкой республики и США, продолжил политолог. «Так, Турция – сильно антиизраильская сторона, а США – произраильская. Поэтому турецко-американские противоречия, они пока не очень очевидны сейчас, но они нарастают. И где именно они будут проявляться, сказать сложно», – заключил Ткаченко

Ранее газета Hurriyet сообщила, что в рамках планов Североатлантического альянса предполагается создание в Турции двух штаб-квартир: командования сухопутных войск и военно-морского командования с объединенной оперативной группой по Черному морю. У штаба сухопутных войск уже сформировано основное командное ядро, но полноценного статуса многонациональных сил еще нет.

Отмечается, что в случае кризиса Анкара возьмет на себя координацию действий сухопутных войск НАТО и командование операциями в Черном море. В стране на этом фоне активизировалась дискуссия о том, не пострадают ли принципы применения Конвенции Монтре. Hurriyet со ссылкой на источники указывает, что отход от принципов исполнения условий прохода проливов исключен.

«У Турции есть красные линии касательно вопроса с конвенцией. Это региональная принадлежность Черного моря, полное соблюдение положений конвенции и ограничение присутствия в Черном море сил держав, не принадлежащих к этому бассейну», – отметили источники газеты.

Работа по созданию многонационального штаба корпуса в рамках Юго-восточного регионального плана НАТО началась в 2023 году и была официально представлена в 2024 году. Ответственным за эту работу назначено командование 6-го армейского корпуса под руководством турецкого генерала.

Примечательно, что сообщения о намерении Анкары возглавить операции НАТО в Черном море появились на фоне заявлений США о возможном пересмотре своей роли в блоке. Так, Дональд Трамп заявил, что всегда считал Североатлантический альянс «бумажным тигром» и сейчас всерьез рассматривает возможность выхода из него.

Кроме того, госсекретарь Марко Рубио призвал переосмыслить значение организации. «НАТО – это про то, что у нас есть войска в Европе, чтобы защищать Европу. Но когда нам нужна их помощь, мы не просим их наносить авиаудары; когда нам нужно, чтобы они позволили нам использовать их военные базы, их ответ – нет. Тогда зачем мы в НАТО?», – сказал он.