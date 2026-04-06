Tекст: Вера Басилая

Дмитриев заявил, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей и другие идеологические решения приведут Европу к крайне трудным временам, передает РИА «Новости».

Дмитриев прокомментировал мнение экспертов Wall Street Journal, которые считают, что нефтяной кризис, ударивший по странам Азии, предвещает аналогичные трудности для Европы. Он отметил, что Европа своими действиями сама создает себе проблемы, игнорируя экономическую реальность.

В последующем сообщении он добавил, что «Азия мудрее и заботится о своем народе», заключая новые энергетические соглашения с Россией. По его мнению, в то время как Азия укрепляет позиции, ЕС и Британия ускоряют идеологическое самоуничтожение.

На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, почти полностью остановилось судоходство через Ормузский пролив – основной путь поставок нефти и СПГ из Персидского залива. Это уже спровоцировало рост цен на энергоносители во многих регионах мира.

Премьер Словакии Роберт Фицо сравнил ЕС и Еврокомиссию с «кораблем самоубийц» из-за их политики в сфере энергобезопасности.

Дмитриев в соцсети отметил, отказ Германии и Европы от российской энергии делает последствия ближневосточного конфликта для Евросоюза тяжелее пандемии COVID-19.

Ранее он иронично восхитился достижением Евросоюза в реализации целей «зеленой» экономики.