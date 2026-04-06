  Мурманский губернатор подтвердил гибель командующего авиацией Северного флота в Крыму
    Благополучие Турции зависит от хороших отношений с Россией
    Роскосмос назвал сроки сведения МКС с орбиты
    Умер создатель ракеты «Циркон» Леонов
    Ушаков посоветовал Каллас выпить
    На шахте в ЛНР после удара ВСУ заблокирован 41 горняк
    Стало известно о переговорах по 45-дневному перемирию между США и Ираном
    Посол России в Лондоне допустил асимметричные меры в Ла-Манше
    Куба получила энергию от турецкой плавучей станции
    Кредиты и займы россиян достигли 45 трлн рублей
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему мы стали меньше пить

    Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.

    Борис Акимов Борис Акимов Почему «Молодец баба» проиграла «Анне Карениной»

    Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?

    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Хозяин Белого дома снова споткнулся об Иран

    Ситуация Трампа с Ираном напоминает кризис Джимми Картера 1979–1981 годов. Тогда Тегеран захватил 66 американских дипломатов и шантажировал США. Слабость Картера стоила ему дальнейшей карьеры. Рейтинги Трампа тоже падают.

    6 апреля 2026, 02:05 • Новости дня

    Дмитриев иронично восхитился достижением в ЕС целей «зеленой» экономики

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне подорожания топлива в Европе европейцам впору было бы отказаться от автомобилей и самолетов, чтобы быстрее достичь экологических целей, поиронизировал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «В этом месяце ЕС достигнет большую часть своих «зеленых» целей, начав достигать углеродной нейтральности, к которой так стремился. Оставайтесь дома, не летайте. Ходите пешком, не садитесь за руль», – написал он в соцсети Х.

    Так Дмитриев отозвался на статью газеты Corriere della Sera о том, что в четырех аэропортах Италии ввели топливные лимиты на заправку самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт в Иране грозит ЕС масштабным энергетическим дефицитом, отмечала Politico. Глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири допустил возможный дефицит авиатоплива в Европе уже в мае.

    Международное энергетическое агентство предложило открыть хранилища нефти для стабилизации рынка на фоне роста цен из-за конфликта на Ближнем Востоке. Еврокомиссар по энергетике Ларс Ааге Йоргенсен заявил о рассмотрении введения лимитов на выдачу топлива из-за энергокризиса.


    5 апреля 2026, 16:20 • Новости дня
    Ушаков посоветовал Каллас выпить

    @ MOHAMED HOSSAM/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал высказывания главы евродипломатии Каи Каллас, отметив, что за все время ее работы он запомнил лишь одну ее интересную фразу.

    «Мне кажется, она одну фразу за всю свою историю работы произнесла такую, ну интересную, я бы сказал», – сказал Ушаков автору ИС «Вести» Павлу Зарубину, комментируя слова главы евродипломатии о том, что Россия якобы напала на 19 стран за последние 100 лет.

    Он процитировал Каллас: «Пора выпить», добавив, что, по его мнению, действительно пришло время главе евродипломатии сделать это. «Вот мне кажется, это пора уже сделать ей. Ну и нам тоже, наверное», – уточнил он.

    Напомним, Кая Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что из-за непростой ситуации в мире сейчас самое время начать пить. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала вызывать санитаров для Каллас.

    5 апреля 2026, 16:36 • Новости дня
    Трамп в грубой форме потребовал открытия Ормузского пролива
    @ Graeme Sloan/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер Дональд Трамп, употребив нецензурные выражения, резко высказался о необходимости открытия Ормузского пролива.

    Дональд Трамп в жесткой и нецензурной форме обратился к иранским властям, требуя открыть Ормузский пролив, передает РИА «Новости». В своем сообщении в социальной сети Truth Social он пригрозил Ирану серьезными последствиями, если пролив останется закрытым.

    «Откройте *** пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду – ПРОСТО СМОТРИТЕ!» – написал Трамп. По его словам, во вторник в Иране якобы ожидаются одновременно «День электростанций» и «День мостов».

    Свое гневное обращение Трамп завершил фразой «Слава Аллаху».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ормузский пролив остается открытым для судов дружественных стран и закрыт для тех, кто ведет войну против Ирана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял меры для обеспечения безопасного прохода через Ормузский пролив для судов, не связанных с США и Израилем. Представитель Ирана при Международной морской организации Али Мусави заявил об открытости Ормузского пролива для всех судов при координации с Тегераном, за исключением «вражеских».


    5 апреля 2026, 11:35 • Видео
    НАТО умирает на глазах

    Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    6 апреля 2026, 03:01 • Новости дня
    Более 1300 сотрудников Роскосмоса приняли участие в спецоперации
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о масштабном участии работников госкорпорации в специальной военной операции, подчеркнув их вклад и самоотверженность.

    «Да, это очень важная тема. Я признателен каждому нашему сотруднику, который пошел на специальную военную операцию. Наших бойцов там сейчас 1 357 человек», – сказал он ТАСС.

    Баканов добавил, что Роскосмос сохраняет за сотрудниками, ушедшими на СВО, вакансии и помогает их родственникам с трудоустройством.

    «Мы максимально внимательно относимся к их судьбе, к их родственникам, к их тем вакансиям, которые освободились из-за того, что они ушли на СВО, мы их  сохраняем, мы в обязательном порядке храним до того, как они вернутся, помогаем родственникам с трудоустройством, детям с образовательными учреждениями», –  рассказал глава Роскосмоса.

    Представители госкорпорации ранее отмечали, что более 500 работников отрасли активно участвуют в организации волонтерской помощи, а некоторые из них выезжают в воинские части на прифронтовую территорию.

    Всего свыше 100 тыс. работников ракетно-космической отрасли задействованы в волонтерской деятельности.

    По информации, озвученной Бакановым 12 апреля 2025 года, 342 сотрудника Роскосмоса были ранены во время участия в специальной военной операции, 105 человек погибли или числятся пропавшими без вести.

    Два добровольца из числа сотрудников госкорпорации удостоены звания Героя России, более 400 военнослужащих из числа работников отрасли получили государственные и ведомственные награды.

    Напомним, 6 апреля в России стартовала первая Неделя космоса, с наступлением которой космонавты Роскосмоса поздравили россиян с орбиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос предложил оснастить свои объекты РЭБ и пассивной защитой. Кроме того, стало известно, что замглавы Минцифры Заренин заявил о намерении уйти добровольцем на СВО. Депутат челябинского парламента из списка Forbes ушел на СВО в 70 лет.

    5 апреля 2026, 16:27 • Новости дня
    Трамп раскрыл подробности спасения второго пилота в Иране

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что второй пилот самолета F-15E, сбитого ранее в Иране, находится в безопасности.

    Трамп сообщил, что второй пилот сбитого в Иране истребителя F-15E был спасен и сейчас находится в безопасности, передает РИА «Новости». По словам Трампа, операция по его спасению была одной из самых смелых в истории вооруженных сил США.

    В своем обращении в социальной сети Truth Social Трамп заявил: «Дорогие соотечественники, за последние несколько часов вооруженные силы США провели одну из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США по спасению одного из наших... членов экипажа, офицера, который также является весьма уважаемым полковником, и я рад сообщить вам, что он теперь в безопасности». Президент отметил, что американские военные в течение суток внимательно следили за местонахождением пилота.

    Трамп уточнил, что летчик получил ранения, однако с ним всё в порядке. По его словам, по его распоряжению на задание были отправлены десятки самолетов с самым современным вооружением.

    Президент также подчеркнул, что это первый случай в военной истории, когда двух американских пилотов удалось спасти по отдельности, причем оба находились глубоко на вражеской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о перехвате и уничтожении американского самолета, который занимался поиском второго пилота ранее сбитого истребителя F-15E.

    Спецназ США спас второго члена экипажа сбитого над Ираном истребителя F-15E. США перебросили спецназ в Иран для поиска одного из пилотов сбитого американского истребителя. Поиски второго члена экипажа сбитого над Ираном F-15E продолжались, при эвакуации спасенного пилота один из членов экипажа вертолета получил ранение.

    5 апреля 2026, 21:15 • Новости дня
    В Дагестане произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища

    Tекст: Катерина Туманова

    Около 30 домов подтоплены водой из локальных прорывов дамбы Геджухского водохранилища в Дербентском районе Дагестана, сообщили в оперативных службах.

    «В результате частичных прорывов на дамбе водохранилища произошло подтопление 28 жилых домов. Все население эвакуировано», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

    При негативном развитии ситуации в зоне затопления могут оказаться четыре населенных пункта, где расположены более 3 тыс. домов, а общее число жителей превышает 20 тыс. человек.

    Позднее в пресс-службе МЧС России уточнили, что сотню жителей из подтопленных населенных пунктов удалось эвакуировать.

    «На данный момент, по предварительной информации, в поселке Мамедкала подтоплено 28 домов и эвакуировано 100 человек. В мкр. Михайловка в том же поселке происходит подтопление улиц», – заявили в ведомстве.

    В регионе продолжается ухудшение погодных условий: новая волна ливневых дождей вызвала повторные подтопления домов, обесточивание электроподстанций и перебои с транспортным сообщением. Власти Дагестана в связи с этим ввели режим чрезвычайной ситуации в более чем десяти муниципалитетах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экстренные отключения света затронули 139 населенных пунктов Дагестана. около 800 домохозяйств эвакуировали в Дагестане из-за наводнения. В селе Кирки Дагестана после оползня нашли тело женщины, еще один мужчина получил травмы.


    5 апреля 2026, 17:21 • Новости дня
    В 48 городах России и за рубежом прошла акция в защиту Армянской церкви
    @ Микаель Бадалян

    Tекст: Евгений Поздняков

    Армянский народ искренне стремится поддержать свою Церковь, и представители общин по всему миру открыто выступают в защиту католикоса. Этот процесс приобрел масштабный характер, и закрыть на него глаза у Никола Пашиняна уже не получится. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил общественник Микаел Бадалян. Ранее в России и других странах мира прошла акция в поддержку Армянской апостольской церкви и католикоса Гарегина II.

    «Акция была по-настоящему масштабной, – рассказал Микаел Бадалян, представитель платформы Armspyurk.com. – Наши сторонники вышли на улицы 48 городов России, а мероприятия затронули даже США, Грузию, Узбекистан и Румынию. Организаторам удалось на все 100% оправдать заявленный международный статус события».

    Центральным элементом всех акций стал сбор подписей в поддержку Армянской апостольской церкви. «Итог оказался впечатляющим: только на исторической родине мы собрали около 15 тыс. человек, которые документально зафиксировали свое неравнодушие к религиозной политике Никола Пашиняна», – заявил он.

    Всего по миру, по словам Бадаляна, за три недели удалось собрать более 170 тыс. подписей. И это без учета результатов текущей масштабной акции. «Думаю, мы уже преодолели отметку в 200 тысяч. Фактически мероприятия отразили голос армянской нации, которая буквально кричит о помощи», – добавил собеседник.

    «Мы консолидируем армян, недовольных происходящим в стране беспорядком, – подчеркивает Бадалян. – Поддержка движения колоссальна. А это значит, что Пашинян не сможет закрыть глаза на нашу позицию. Народ – вместе со своей Церковью, народ хочет продемонстрировать близость с католикосом».

    Отдельно Бадалян остановился на организации акций в России. «Я участвовал в мероприятии в Волгограде, и оно прошло на ура. Такой результат стал возможен благодаря слаженным действиям Церкви и общества», – заключил он.

    Напомним, в России и в других странах мира прошла международная акция в поддержку Армянской апостольской церкви (ААЦ) и католикоса Гарегина II. Мероприятия состоялись в Армении, Британии, Грузии, Румынии, США, Франции и Узбекистане. В РФ же событие охватило 48 городов на территории всей страны. Идейным вдохновителем движения выступила платформа Armspyurk.com.

    Так, акции прошли в Нижнем Новгороде, Ульяновске, Тольятти, Волгограде, Кирове, Тамбове, Санкт-Петербурге, Астрахани, Оренбурге, Твери, Калининграде, Самаре, Ярославле, Владимире, Ростове-на-Дону, Симферополе, Феодосии, Тюмени, Барнауле, Ялте, Ижевске, Перми, Новосибирске, Владивостоке, Екатеринбурге и Красноярске.

    Особую атмосферу событию придала пасхальные мероприятия: участники подчеркивали, что именно в этот день единение вокруг духовных ценностей приобретает особую силу. Участники декларировали широкую поддержку Армянской апостольской церкви как фундаменту духовного и национального единства.

    Ранее в Москве у посольства Армении прошел митинг в поддержку Армянской апостольской церкви. Участники осудили давление премьера Никола Пашиняна на католикоса Гарегина II и заявили, что подобные действия направлены против духовных основ общества и не отражают позицию большинства армян ни внутри страны, ни в зарубежных диаспорах.

    Аналогичные акции прошли в ряде российских городов. О мероприятии в Ростове-на-Дону в защиту Армянской апостольской церкви рассказал настоятель церкви «Святого Креста» Арутюн Тертерян, а акцию в Калининграде прокомментировал Арсен Халатов, лидер регионального Крестоносного движения.

    Также газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что нынешний курс Пашиняна несет армянам экономические проблемы.

    5 апреля 2026, 19:34 • Новости дня
    Лавров и Аракчи осудили угрозы персоналу АЭС «Бушер»

    Tекст: Ольга Иванова

    Главы внешнеполитических ведомств России и Ирана, Сергей Лавров и Аббас Аракчи, провели телефонный разговор, в ходе которого выразили обеспокоенность ситуацией вокруг АЭС «Бушер».

    Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора подчеркнули недопустимость создания угроз жизни персонала АЭС «Бушер» и рисков радиоактивной катастрофы для всего региона, передает РИА «Новости». В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что недавний обстрел территории станции, который произошел со стороны США и Израиля, привел к гибели одного из сотрудников.

    Министры выразили необходимость немедленного прекращения атак на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры Ирана, в том числе на АЭС «Бушер». В МИД РФ подчеркнули, что подобные действия являются безрассудными и незаконными, особенно в отношении объектов, находящихся под гарантиями МАГАТЭ.

    Лавров также отметил, что Москва надеется на успех усилий по деэскалации вокруг Ирана и считает, что этому серьезно бы поспособствовал отказ США от ультиматумов и возврат ситуации в переговорное русло. Российская сторона поддерживает долгосрочную и устойчивую нормализацию обстановки на Ближнем Востоке.

    Лавров и Аракчи призвали все стороны воздерживаться от шагов, которые могут подорвать шансы на политико-дипломатическое урегулирование кризиса вокруг Ирана. Министры заявили о необходимости избегать действий, в том числе на площадке Совета Безопасности ООН, которые могут негативно сказаться на продолжении диалога и разрешении напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования Аббасу Аракчи после гибели сотрудника иранской атомной станции.

    Территория иранской АЭС «Бушер» попала под обстрел США и Израиля. В результате атаки погиб один из сотрудников станции.

    5 апреля 2026, 23:55 • Новости дня
    Почти 150 дронов ВСУ ликвидировано за три часа над регионами России
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в Max-канале, что силы ПВО за три вечерних часа воскресенья ликвидировали 148 дронов ВСУ над регионами России.

    «В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря», – сказано в сообщении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило об уничтожении 58 украинских БПЛА за шесть часов воскресенья.

    5 апреля 2026, 16:48 • Новости дня
    Дмитриев спрогнозировал рост цен на нефть выше 150 долларов через две недели

    Tекст: Ольга Иванова

    Стоимость нефти может превысить отметку 150 долларов уже в ближайшие две недели из-за роста напряженности на Ближнем Востоке, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Цены на нефть могут превысить 150 долларов за баррель уже в ближайшие две недели, передает РИА «Новости». Такой прогноз озвучил Дмитриев. «Мы, возможно, увидим стоимость нефти свыше 150 долларов уже в ближайшие две недели», – написал Дмитриев в соцсети X.

    Ситуация на нефтяном рынке обострилась после того, как 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В ответ Иран атакует военные объекты США на Ближнем Востоке, а также израильскую территорию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром 26 марта цена июньских фьючерсов на нефть Brent достигла 100,04 доллара за баррель на фоне оживления рынка. Позже Brent подешевела до 99,56 доллара за баррель, впервые за месяц опустившись ниже психологически важной отметки в 100 долларов.

    5 апреля 2026, 13:44 • Новости дня
    Песков заявил о необходимости выбора Армении между ЕАЭС и ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Армении придется сделать выбор между Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков, комментируя планы Еревана по укреплению сотрудничества с Евросоюзом, в беседе с журналистом «Вестей» отметил, что интеграционные системы ЕАЭС и ЕС несовместимы: «Мы говорим, что на определенной стадии, если вы пойдете дальше с Евросоюзом, то наши две системы не сочетаются. Это разные операционные системы. И вам в какой-то момент надо будет выбирать», – заявил он, передает РИА «Новости».

    По словам представителя Кремля, членство Армении в ЕАЭС дает стране ощутимые преимущества. Он подчеркнул, что участие в организации позволяет Армении развиваться быстрее, чем средние показатели по СНГ и, тем более, быстрее, чем в России. Песков отметил, что интеграция с ЕАЭС приносит Армении немалые экономические выгоды.

    Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян предупредил, что страна покинет ОДКБ и ЕАЭС, если Россия повысит стоимость поставляемого в республику газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил о готовности содействовать переговорам между Ереваном и Баку.

    Президент России Владимир Путин объяснил невозможность вмешательства ОДКБ в ситуацию в Карабахе.

    5 апреля 2026, 10:34 • Новости дня
    Армия Израиля за сутки атаковала более 120 целей в Иране

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВВС Израиля продолжают наносить удары по Ирану, за сутки там было атаковано более 120 целей в центре и на западе республики, заявила пресс-служба израильской армии.

    ВВС Израиля за последние сутки нанесли удары по более чем 120 целям в центре и на западе Ирана, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы израильской армии. В сообщении уточняется, что в числе поражённых объектов оказались элементы противовоздушной обороны, предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов, а также площадки для их запуска и объекты ракетных сил.

    Израильская армия подчеркивает, что удары были направлены на снижение военного потенциала Ирана. Предприятия, связанные с производством и эксплуатацией БПЛА, а также ракетные объекты, считаются ключевыми инфраструктурными точками для обеспечения иранских вооружённых сил.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Крупнейшие города, включая Тегеран, подверглись бомбардировкам. В ответ Корпус стражей исламской революции приступил к масштабной операции против Израиля и атаковал американские военные объекты в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские ВВС нанесли массированный удар по объектам иранской ядерной программы и местам производства вооружений. В ходе операции «Рык льва» Армия обороны Израиля поразила свыше 3 тыс. целей на территории Ирана. Ранее израильская авиация за сутки атаковала более 200 военных объектов в западном и центральном Иране, включая пусковые установки ракет и системы ПВО.

    5 апреля 2026, 18:53 • Новости дня
    Лавров выразил соболезнования Ирану из-за гибели сотрудника АЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования Аббасу Аракчи после гибели сотрудника иранской атомной станции в результате обстрела.

    Сергей Лавров выразил соболезнования главе МИД Ирана Аббасу Аракчи по поводу гибели сотрудника АЭС «Бушер», передает РИА «Новости». Как сообщили в МИД России, трагедия произошла в результате обстрела территории станции, которую, по данным иранской стороны, обстреляли США и Израиль.

    Организация по атомной энергии Ирана уточнила, что в результате удара погиб один из сотрудников станции, являвшийся гражданином Ирана. Российский министр отметил, что Москва глубоко сожалеет о случившемся и сочувствует семьям пострадавших.

    МИД России особо подчеркнул, что Лавров выразил соболезнования лично иранскому коллеге, отметив важность сотрудничества между странами в сфере атомной энергетики и безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, территория иранской АЭС «Бушер» попала под обстрел США и Израиля. В результате атаки погиб один из сотрудников станции.

    5 апреля 2026, 21:48 • Новости дня
    Глава МИД Ирана назвал угрозы США признанием военных преступлений

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что угрозы США атаковать энергетику страны являются признанием военных преступлений, потребовав немедленного осуждения.

    Угрозы США нанести удары по энергетическим объектам Ирана являются «признанием военных преступлений» Вашингтоном, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в беседе с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает РИА «Новости». По словам Аракчи, такие заявления официальных лиц США прямо свидетельствуют о готовности нарушать международное право.

    Министр подчеркнул, что Соединенные Штаты с начала военных действий наносили удары по промышленно-энергетической, образовательной, медицинской и атомной инфраструктуре Ирана. Он призвал Совет Безопасности ООН и МАГАТЭ дать незамедлительную оценку этим действиям и осудить атаки США против иранских объектов.

    В заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана, говорится, что подобные шаги США создают опасный прецедент для мировой безопасности. Иранская сторона выражает обеспокоенность тем, что действия Вашингтона могут привести к дальнейшей эскалации конфликта в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы внешнеполитических ведомств России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели телефонный разговор и выразили обеспокоенность ситуацией вокруг АЭС «Бушер». Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что последствия обстрелов АЭС «Бушер» могут привести к уничтожению жизни в столицах стран Персидского залива.

    5 апреля 2026, 23:24 • Новости дня
    Telegram начал ставить метки на неофициальных клиентов мессенджера

    Tекст: Катерина Туманова

    Мессенджер внедрил функцию, предупреждающую о снижении защищенности переписки при использовании сторонних клиентов или зеркал Telegram, о чем рядом с именем пользователя стало появляться предупреждение.

    В обновлении приложения, которое было выпущено 31 марта, рядом с именем пользователя, который использует неофициальный клиент или зеркало, появляется специальное уведомление. В нем отмечается, что использование подобных приложений может снизить защищенность переписки, пишет «Коммерсант».

    Основатель Telegram Павел Дуров ранее отметил, что сервис будет адаптироваться к ситуации в России. По его словам, Telegram сделает трафик более сложным для обнаружения и блокировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2026 году в отношении Telegram составили девятый протокол за неудаление информации, и компании может быть назначен штраф до 8 млн рублей. Таганский райсуд Москвы постановил взыскать с Telegram 3,8 млн рублей за отказ удалять запрещенную информацию. Россияне в марте неоднократно жаловались на сбои в работе Telegram.

    5 апреля 2026, 23:47 • Новости дня
    Беременная женщина и подросток погибли в потоке реки в Дербентском районе

    Tекст: Катерина Туманова

    Женщина и ребенок, которых спасли из реки в Дербентском районе Дагестана, погибли, сообщили в экстренных службах.

    «Два человека, женщина и ребенок, которых вытащили из реки, скончались, их не смогли откачать», – сообщили там РИА «Новости».

    В воскресенье течение смыло автомобили на трассе между поселками Мамедкала и Геджух. Кроме того, в Дагестане произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель Центра управления регионом в республике Исрафил Исрафилов сообщал, что семерых, унесенных потоком людей удалось вытащить из воды. До этого около 800 домохозяйств эвакуировали в Дагестане из-за наводнения.


    В Кузбассе пропал Герой России Алексей Асылханов
    Разведка Сербии назвала производителя взрывчатки для диверсии на газопроводе
    Таллин призвал Киев не использовать Эстонию для маршрутов БПЛА
    Президент Южной Кореи извинился перед КНДР
    «Бессмертный полк России» запатентовал эмблему акции
    Россиян поздравили с началом первой Недели космоса
    Набор ингредиентов для приготовления кулича подешевел за год

    Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот изымали. Часть I

    Что остается у сельских тружеников после того, как их настигла большая беда? К чему привели протесты против решения государства изъять и ликвидировать частный скот в нескольких сибирских селах по соображениям биобезопасности региона? Спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился в Новосибирской области с фермерами, чьи личные подсобные хозяйства пострадали от особо опасного заболевания – чтобы узнать, как теперь они оценивают меры властей и на что рассчитывают дальше. Подробности

    Благополучие Турции зависит от хороших отношений с Россией

    Все больше признаков того, что война с Ираном ставит в крайне уязвимое положение еще одну важнейшую страну Ближнего Востока – Турцию. Почему Анкара едва ли не громче всех требует мира, какие геополитические развилки встают сегодня перед Турцией – и почему только плотное сотрудничество с Россией способно обеспечить устойчивость и безопасность этого государства? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • У Зеленского осталось два месяца

      Расклад сил вокруг переговоров с Украиной сейчас такой, что переговоров больше нет. Зато у Владимира Зеленского есть два месяца на то, чтобы принять условия России. Иначе СВО перейдет в другую фазу. И Вашингтон обещает помочь Москве.

    • Все ради войны: Трамп показал зубы

      Пентагон запросил утвердить колоссальный по объемам военный бюджет на будущий год, который впервые превысит триллион долларов. Ради этого в США урежут соцпрограммы. Одновременно в отставку отправлены 12 генералов. Все идет к наземной операции в Иране.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Открытки на Вербное воскресенье 2026: что написать и как поздравить

      Православные верующие 5 апреля отмечают Вербное воскресенье — один из главных праздников перед Пасхой. В этот день вспоминают вход Иисуса Христа в Иерусалим и освящают веточки вербы, ставшие символом торжества. По традиции близких поздравляют теплыми словами и отправляют открытки — короткие, но душевные пожелания здоровья, мира и благополучия. Разбираемся, в чем смысл праздника, какие открытки выбирают в 2026 году и что написать в поздравлении, чтобы оно действительно тронуло.

    • Церковные праздники в апреле 2026: календарь по дням, главные даты и традиции

      Апрель 2026 года – один из самых значимых месяцев в православном календаре: на него приходятся ключевые события церковного года. Верующие будут готовиться к главному празднику – Пасхе, а перед этим проживут Страстную неделю с ее особыми богослужениями и строгими ограничениями. В течение месяца также отмечаются важные даты, включая Благовещение Пресвятой Богородицы. Разбираемся, какие церковные праздники ждут в апреле 2026 года, когда самые важные дни и что они означают для верующих.

    • Магнитные бури в апреле 2026: прогноз по дням, расписание и опасные даты

      Апрель 2026 года пройдет на фоне повышенной геомагнитной активности: в течение месяца ожидается сразу несколько всплесков, а в середине – затяжной период возмущений. По прогнозам, магнитные бури будут слабыми (уровня G1), однако даже такие колебания могут ощущаться метеочувствительными людьми. Самые напряженные дни придутся на первую половину месяца и период с 16 по 21 апреля. Разбираемся, когда именно ждать магнитные бури, какие даты считаются наиболее неблагоприятными и как это может повлиять на самочувствие.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации