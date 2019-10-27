Опубликовано видео предполагаемого момента уничтожения главаря ИГ

Сирийский журналист Мохамад Рашид опубликовал несколько видеороликов, которые показывают воздушные налеты неопознанных самолетов в Идлибе. Предположительно, на видео запечатлен момент операции американского спецназа, в результате которой мог быть ликвидирован лидер ИГ* (запрещено в России).

На видеоролики, опубликованные им в Twitter, обратило внимание издание The Gateway Pundit.

Указывается, что обстрелы неопознанными военными самолетами привели к пожару между деревнями Бариша и Хатан в северной части Идлиба недалеко от турецко-сирийской границы. Также опубликовано видео пролета вертолетов над районом Барриша в северной части Идлиба.

Кадры, предположительно, сделаны накануне ночью.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал заявление о некоем «очень важном событии». СМИ сообщили, что американский спецназ якобы ликвидировал аль-Багдади в провинции Идлиб.

Утверждалось, что аль-Багдади самоликвидировался, подорвав себя после перестрелки с американцами, а здание, где он погиб, было уничтожено авиаударом, чтобы его не превратили в «алтарь».