Появились неожиданные подробности ликвидации главаря ИГ

Главарь «Исламского государства*» (запрещено в России) Абу Бакр аль-Багдади не был убит спецназом США – он погиб, приведя в действие «пояс шахида» после перестрелки с американцами, заявили СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.

Он заявил, что произошла короткая перестрелка, после чего американские войска вошли в здание, где находился аль-Багдади. После этого он покончил с собой, взорвав жилет самоубийцы. Источники в Пентагоне утверждают, что вместе ним погибли только две его жены, утверждает Newsweek.

Высокопоставленный чиновник Пентагона также заявил, что здание, в котором находился Багдади, было затем уничтожено авиаударом, чтобы оно не превратилось в святилище лидера.

Ранее источники сообщили, что во время спецоперации в сирийской провинции Идлиб был уничтожен главаря террористической группировки «Исламское государство*» аль-Багдади.

Президент США Дональд Трамп после этого объявил, что произошло «очень важное» событие, однако не пояснил, о чем именно идет речь. Заявление американского президента ожидается около 16.00 мск.