Выяснились подробности операции США по ликвидации главаря ИГ

Операция вооруженных сил США, в ходе которой предположительно был ликвидирован главарь террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади, продолжалась около четырех часов, передает Анатолийское агентство.

Источник агентства в идлибской зоне деэскалации, где была проведена операция, рассказал, что американские военные прибыли на север Сирии на восьми вертолетах, передает ТАСС.

По его словам, сначала американские вертолеты в течение полутора часов наносили удары по позициям боевиков вблизи населенного пункта Бариша в провинции Идлиб. Кроме того, в операции принимали участие два ударных беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

Затем к боевым действиям подключились десантники США.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал заявление о некоем «очень важном событии». После этого СМИ сообщили, что американский спецназ якобы ликвидировал Абу Бакра. Появились также подробности операции и кадры предположительной операции США.