Курды заявили о причастности к ликвидации главаря ИГ

Командующий вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) Мазлюм Абди заявил, что курды причастны к операции, в результате которой якобы уничтожили главаря «Исламского государства*» (запрещено в России) Абу Бакра аль-Багдади.

«Успех этой исторической операции стал результатом совместной разведывательной работы с американскими партнерами», – передает его слова ТАСС.

Ранее о причастности к ликвидации аль-Багдади заявили также в Ираке.

Перед этим президент США Дональд Трамп анонсировал заявление о некоем «очень важном событии». После этого СМИ сообщили, что американский спецназ якобы ликвидировал Абу Бакра.

Появились также подробности операции и кадры предположительной операции США.