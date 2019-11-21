США поддержат протесты в Иране авианосцем

Президент Ирана Роухани объявил о «победе над беспорядками», охватившими страну неделю назад. В организации беспорядков он обвинил США. Однако это официальные данные. О реальной же обстановке в стране, где отключен интернет, неизвестно. Одновременно Пентагон подогнал к иранскому берегу авианосец, а ранее Госдеп выразил бунтующим иранцам свою полную солидарность. Насколько связаны эти события?

Президент Ирана Хасан Роухани обвинил в организации беспорядков в стране другие страны – США и Израиль, а также «реакционные силы региона». Так в Тегеране обычно называют монархии Персидского залива.

«Они планировали подорвать безопасность и политической строй, хотели, чтобы это давление заставило людей выйти на улицы, но они не смогли преуспеть в этом», – цитирует Роухани «Коммерсантъ». Президент велел спецслужбам расследовать, «кто выходил на улицы, с какими намерениями и что они предприняли для уничтожения собственности людей, их жизни».

Что касается повышения цен на бензин, которое, собственно, и стало поводом для волнений, то Роухани пояснил: решение об этом было «направлено на достижение самообеспечения и социальной справедливости». Правительство уже пообещало оказать финансовую помощь тем слоям общества, что наиболее пострадали от дороговизны бензина.

Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, с 15 ноября, после резкого удорожания бензина, в городах Ирана поднялась волна уличных протестов, которая во многих местах переросла в беспорядки. Погромщики поджигали банки, магазины, автозаправки, дрались с полицией. Сообщалось о том, что некоторые погромщики открывали по стражам порядка огонь из огнестрельного оружия. Есть информация, что всего в ходе столкновений с полицией уже погибли от ста до двухсот человек. Официальная статистика о жертвах до сих пор отсутствует. На этом фоне власти отключили интернет, и по этой причине достоверных данных о размахе волнений до сих пор нет. Хотя власти и объявили в среду о «победе над беспорядками», вернувшиеся из Ирана иностранцы утверждают, что обстановка там остается крайне напряженной и протесты далеки от завершения.

Власти США с самого начала волнений выразили поддержку «многострадальному народу» Ирана в его протестах и осудили применение силы против демонстрантов. Об этом говорилось в совместном заявлении Белого дома и Госдепа. Солидарность с манифестантами также выразили Франция и Германия. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в среду осудил Штаты «за лицемерную» демонстрацию поддержки иранского народа, призвав сограждан не верить Вашингтону.

Примерно в те же самые часы, когда Роухани выступал со своей речью о «победе над беспорядками», стало известно, что к побережью Ирана подошел американский авианосец «Авраам Линкольн». Как сообщил ТАСС, накануне корабль миновал Ормузский пролив. В ближайшие недели в Саудовской Аравии число американских военных увеличится до трех тысяч человек с нынешних полутора тысяч. Ранее на авиабазу в Эмиратах были отправлены истребители F-35 и зенитно-ракетные комплексы Patriot. Всего в регионе американский контингент составляет 14 тыс. человек. По словам президента США Дональда Трампа, все эти меры приняты для противодействия Ирану.

Эксперт по странам Ближнего Востока Маис Курбанов объясняет переброску войск желанием оказать психологическое давление на Иран – и на власти, и на общество.

«Американцы в основном рассчитывают на своих внутренних агентов внутри Ирана, хотят повторить боливийский сценарий.

Но, в отличие от Боливии, власти Ирана полностью контролируют страну», – сказал Курбанов.

Он напомнил, что американские авианосцы регулярно приближаются к берегам Ирана, однако это не более чем демонстрация силы. Напасть на Исламскую республику США побоятся, однако они могут лишь ужесточать санкции против Ирана, наносить новые удары по его экономике и не более того, подчеркивает эксперт.

В отличие от Курбанова, старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин считает появление «Авраама Линкольна» возле иранского берега всего лишь совпадением.

«И, конечно, такая махина, как американский авианосец, туда направилась за много недель до этих выступлений. Связывать эти два события не стоит», – заявил он газете ВЗГЛЯД. – Решение о наращивании контингента в Саудовской Аравии было принято после сентябрьской воздушной атаки на нефтеперерабатывающий завод в этой стране. Якобы эта мера повысит эффективность саудовских сил ПВО. США и их союзники считают нападение делом рук иранцев».

При этом Сажин вполне доверяет словам Роухани о том, что протесты завершились. «Сейчас идет ликвидация последствий», – полагает он.

Востоковед Саид Гафуров тоже полагает, что США будут использовать против Тегерана более тонкие методы борьбы, чем простой проход авианосца мимо иранского берега.

США все же могут воздействовать на общественное мнение в Исламской республике, признал Гафуров. «Один из основных инструментов влияния – это телевидение. Под контролем США находится много телеканалов, которые вещают на фарси из разных стран. США напрямую участвуют в их финансировании. А поскольку иранское телевидение скучновато, большинство иранцев смотрит зарубежные каналы, доверяет им», – отметил он.

Гафуров пояснил, что среди иранцев популярны иностранные молодежные телеканалы, каналы о моде, о спорте. Как раз через них в том числе, США и пытаются подогревать недовольство иранцев. Правда, отметил он, интернет тоже пользуется даже большим успехом.

Но в целом общество, особенно жители маленьких городов, деревень, остается патриархальным, и молодежь тоже настроена патриотично. «Идейных исламистов, твердых сторонников существующего строя – процентов 15-20. Идейных противников – 1-2% населения. Остальные просто считают, что это хорошая страна. Недостатки есть, но жить можно», – заявил Гафуров газете ВЗГЛЯД.

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«Запад популярен у молодого поколения из-за запретов, введенных в Иране, ведь запретный плод сладок. Но каждый молодой иранец знает, что он может свободно уехать на Запад – либо учиться, либо насовсем. И молодые при этом понимают, что в своей стране жить лучше, чем в Евросоюзе. Понимают, что будущее для молодежи в Иране есть», – отметил собеседник.

Кстати, вечером в среду министр энергетики Ирана Реза Ардаканиян объявил, что в четверг вылетает в Москву с просьбой одолжить Тегерану 5 млрд долларов. Вообще-то переговоры по кредиту идут давно – еще с 2015 года. Но Роухани сейчас нужно срочно найти деньги для обещанной помощи наиболее бедным слоям общества, так что нельзя исключить, что визит министра Ардаканияна в Москву стал отнюдь не плановым, а вполне себе срочным.

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