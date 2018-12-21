Авианосец США вошел в Персидский залив

Группировка кораблей ВМС США во главе с авианосцем «Джон К. Стеннис» вошла в Персидский залив, это первый заход американского авианосца с момента выхода США из ядерного соглашения с Ираном, сообщают СМИ.

Авианосец будет находиться в регионе Ближнего Востока около двух месяцев, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Уточняется, что корабль во время своего пребывания в этом месте он перемещаться в пределах Персидского залива.

Группа кораблей зашла в Персидский залив для демонстрации силы Ирану, сообщала газета The Wall Street Journal. Присутствие американского авианосца «обеспечит позитивную разницу» в расстановке сил на случай враждебных действий Ирана, сообщил источник издания в Пентагоне.