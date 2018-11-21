США отправили в Персидский залив авианосную группу

Американское издание The Wall Street Journal утверждает, что в ближайшие дни в Персидский залив зайдет группа кораблей ВМС США во главе с авианосцем типа «Нимиц» Джон К. Стеннис.

По сведениям источников издания в Пентагоне, цель захода авианосной группы ВМС США в Персидский залив, которая станет первой подобной операцией за последние восемь месяцев, – демонстрация силы Ирану, передает РИА «Новости».

По словам источников издания в Пентагоне, присутствие авианосца «безусловно обеспечивает сдерживание» в отношении любой потенциально враждебной иранской деятельности в водах региона.

Предполагается, что авианосец ВМС США будет базироваться в ближневосточном регионе около двух месяцев, большую часть из которых проведет в Персидском заливе.

Напомним, в начале ноября стало известно, что Пентагон отклонил запрос Центрального командования американских вооруженных сил (СЕНТКОМ) об отправке в Персидский залив авианосцев на случай военного ответа Ирана на санкции США.

Отметим, Тегеран неоднократно угрожал перекрыть акваторию Персидского залива в случае продолжения попыток ограничить экспорт иранской нефти со стороны Соединенных Штатов.