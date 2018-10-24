Пентагон отказался направлять авианосцы в Персидский залив

Пентагон отклонил запрос Центрального командования американских вооруженных сил (СЕНТКОМ) об отправке в Персидский залив авианосцев на случай военного ответа Ирана на санкции США, сообщила телекомпания CNN.

По сведениям источников в министерстве обороны США, Центральное командование американских вооруженных сил запрашивало у Пентагона разрешение отправить в Персидский залив как минимум один авианосец, однако получило отказ, передает ТАСС.

Напомним, Тегеран неоднократно угрожал перекрыть акваторию Персидского залива в случае продолжения попыток ограничить экспорт иранской нефти со стороны Соединенных Штатов.

Тем не менее, санкции США против Ирана все же вступили в силу.