Эксперт обозначил цели американского авианосца у берегов Ирана

США не станут нападать на Иран, потому что в таком случае начнется третья мировая война. Но Вашингтон хочет реализовать в этой стране боливийский сценарий, заявил газете ВЗГЛЯД востоковед Маис Курбанов. Так он прокомментировал приближение к Ирану американского авианосца «Авраам Линкольн» и усиление военного присутствия США близ границ страны.

Эксперт по странам Ближнего Востока Маис Курбанов убежден, что очередное стягивание американских сил вокруг Ирана вызвано желанием Вашингтона оказать психологическое давление на руководство страны, в которой уже несколько дней происходят массовые беспорядки. Он напомнил, что американские авианосцы регулярно приближаются к границам Ирана, на что всякий раз следуют решительные ответы.

«Военного конфликта против Ирана не может быть. Нападение на Иран со стороны США немедленно спровоцирует начало третьей мировой войны. США в основном рассчитывают на своих внутренних агентов внутри Ирана. Американцы хотят повторить боливийский сценарий. В Боливии в результате недавних беспорядков президент Эво Моралес бежал из страны. Но власти Ирана полностью контролируют страну. США ничего не остается, кроме дальнейшего усиления санкций, ущемления прав населения Ирана», – считает Курбанов.

По его словам, в будущем с помощью санкций США могут запретить судам торговых партнеров Тегерана заходить в порты Ирана. «Американцы не могут придумать ничего нового, просто ужесточат санкции», – подчеркивает эксперт.

Собеседник считает, что в нынешней ситуации Ирану следует апеллировать к мировому сообществу, обращаться к ООН с целью доказать агрессию со стороны США. «Американцы совершают необдуманные поступки. Все понимают, что США очень заинтересованы в ударах по экономике Ирана, но все это закончится проигрышем Вашингтона», – подытожил Курбанов.

В данный момент к побережью Ирана приближается американский авианосец «Авраам Линкольн». Как сообщает телеканал «Звезда», накануне корабль прошел через Ормузский пролив и теперь движется в сторону Персидского залива. Переброска авианосца проходит в рамках наращивания американского контингента на Ближнем Востоке. В частности, в ближайшие недели в Саудовской Аравии число военных США увеличится до трех тысяч человек.

По словам президента США Дональда Трампа, эти меры приняты для противодействия Ирану. Ранее на авиабазу в Объединенных Арабских Эмиратах были отправлены истребители F-35, а также зенитно-ракетные комплексы Patriot.

В самом Иране сохраняется напряженная обстановка. В ряде городов в последние дни прошли протесты из-за резкого роста цен на бензин. Некоторые из них перерастали в вооруженные беспорядки. Сообщалось о жертвах как среди участников беспорядков, так и силовиков. Во вторник в ряде городов прошли шествия против беспорядков.

Как сообщает РИА «Новости», в среду президент Ирана Хасан Роухани заявил, что беспорядки были организованы США и Израилем с целью подрыва безопасности страны. «Те, кто в течение последних двух лет, вводя по максимуму санкции, планировали подорвать безопасность в стране, как и действия, направленные против строя, стремились к тому, чтобы это давление привело к выступлениям народа против строя, однако они не преуспели», – заявил президент.

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