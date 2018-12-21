ВМС Ирана демонстративно запустили ракеты вблизи авианосца США

Корабли ВМС Ирана произвели пуски ракет вблизи авианосной ударной группы военно-морских сил США, в пятницу входившей в акваторию Персидского залива, сообщили американские журналисты, находящиеся на борту атомного авианосца «Джон Стеннис».

Американский авианосец зашел в Персидский залив впервые за последние восемь месяцев. Это произошло на фоне выхода Вашингтона из соглашения по иранской ядерной программе и возобновления санкций против Тегерана, передает «Интерфакс».

Газета The Wall Street Journal ранее отмечала, что группа кораблей ВМС США зашла в Персидский залив для демонстрации силы Ирану. Присутствие американского авианосца «обеспечит позитивную разницу» в расстановке сил на случай враждебных действий Ирана, подчеркивал источник издания в Пентагоне.