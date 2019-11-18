Моралес не исключил гражданской войны в Боливии

В Боливии может начаться внутренний вооруженный конфликт, заявил бывший лидер страны Эво Моралес.

Он заявил, что «очень боится» такого сценария и призвал народ Боливии не допустить гражданской войны, передает ТАСС.

Моралес заявил, что его управление страной «объединило город и деревню, восток и запад». Однако после госпереворота «появляются группы, разжигающие насилие, члены банд, наркоманы», которые «проникли даже в университеты и собираются в полувоенные группы», сказал бывший президент.

Межамериканская комиссия по правам человека сообщает, что за время политического кризиса жертвами беспорядков стали не менее 23 человек, свыше 700 человек пострадали.

Напомним, на фоне беспорядков Моралес объявил об отставке. Он улетел в Мексику, где получил политическое убежище.