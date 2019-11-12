Мексика предоставила политическое убежище Моралесу

Мексика согласилась предоставить политическое убежище экс-президенту Боливии Эво Моралесу, сообщил глава мексиканского МИДа Марсело Эбрард.

Решение принято «из гуманитарных соображений», передает ТАСС.

Как сообщил Эбрард, бывший президент Боливии связался с главой МИД Мексики, «чтобы принять предложение». Моралес «официально попросил убежище», сообщил министр.

Мексика полагает, что «жизнь и здоровье Моралеса находятся под угрозой», и обратилась к Боливии, призвав гарантировать Моралесу безопасность.

Мексика рассчитывает, что в соответствии с международным правом Моралесу предоставят охранную грамоту, передает РИА «Новости».