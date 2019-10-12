Низкие цены на нефть подталкивают к войне

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12 октября, суббота  |  Последнее обновление — 19:07  |  vz.ru
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Россия научилась зарабатывать на Солнце

В России отмечается бум строительства солнечных электростанцийФото: Денис Абрамов/РИА Новости
Солнечные электростанции начали появляться по всей России. Но в отличие от энергодефицитного Запада, у нас достаточно традиционных источников энергии, нет проблем с ее дороговизной, да и помешательство на экологии пока не характерно для нашей страны. Оказывается, у бума солнечных электростанций и превращения России в площадку для развития возобновляемых источников энергии есть серьезные причины. Подробности...
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Россия отбила скандальную журналистку у иранских силовиков

Юзик – журналистка достаточно специфическая, ее вполне можно назвать и радикальной оппозиционеркойФото: ruspekh.ru
Россиянка Юлия Юзик, при странных обстоятельствах арестованная в Иране по подозрению в шпионаже на Израиль, отпущена на свободу. Это стало возможным благодаря оперативным усилиям и профессиональной работе МИД РФ, подчеркивают в ведомстве. В то же время судьбу Юзик могли решить опасные перемены, которые происходят сейчас в регионе в связи с агрессией Турции против Сирии. Подробности...
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Закон Горелкина позволит «Яндексу» всегда оставаться российским

В Госдуме позаботились о том, чтобы «Яндекс» не уплыл в руки ЗападаФото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
В Госдуме начались дебаты вокруг закона, согласно которому опорные ресурсы Рунета должны всегда оставаться национальными. Иностранцам могут запретить владеть более чем одной пятой в «значимых ресурсах» вроде «Яндекса». Но как при этом сохранить привлекательный и комфортный климат в растущей IT-индустрии России? Депутаты предлагают такое решение – поощрять «значимые ресурсы» льготными квотами на госзаказ. Подробности...
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На Украине растет волна признания «крымской реальности»

Все больше жителей Украины готовы признать новую политическую реальностьФото: Никитин Максим/ТАСС
Все больше украинских знаменитостей находят в себе мужество публично противоречить радикальным националистическим настроениям. Звучат слова о реальной роли ВСУ в Донбассе, о реальной принадлежности Крыма, о настоящей подоплеке конфликта Киева и Москвы. Кто именно обрел смелость высказать свою гражданскую позицию и почему именно сейчас? Подробности...
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Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
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Как Украина поможет монополизации Европы

Глеб Простаков, журналист
Восточноевропейские члены ЕС давно стали серьезным раздражителем для Парижа и Берлина, которые справедливо считают: кто заказывает музыку, тот Брюссель и танцует. Подробности...

Чиновники превращают Европу в зону с колючей проволокой

Герман Садулаев, писатель, публицист
Предвзятость и неуместное рвение чиновников могут превратить даже прекрасную Европу в зону, окруженную колючей проволокой, с пулеметными вышками и немецкими овчарками по периметру. И вот это немного подбешивает. Подробности...
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Премия от Нобелевского комитета выглядит запоздалым извинением

Андрей Манчук, политолог
Нобелевский комитет стал орудием в руках элит, у него нет морального авторитета — таково настроение контркультурной среды. И потому в Стокгольме решили дать премию политкорректной Токарчук, но неожиданно наградить и бунтаря Хандке. Подробности...
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    С кем и насколько успешно воевали турки

    В Сирии началась новая война

    Нацисты шантажируют Украину

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      Скончался легендарный советский космонавт Алексей Леонов

      В когорте первых космонавтов Алексей Леонов был поистине всенародным любимцем, он также завоевал признание миллионов людей за рубежом. Человек-легенда, в 1965 году он первым вышел в открытый космос и тем самым попал в мировую историю. В пятницу Леонов скончался на 86-м году жизни
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      Турция начала наземное вторжение в Сирию

      Турецкая армия начала наземную часть вторжения в северную Сирию с применением артиллерии и танков. Перед этим были нанесены авиаудары по нескольким городам, сообщалось о жертвах среди мирных граждан. Невзирая на возмущение США, турки намерены довести операцию «Источник мира» до логического конца
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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
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        «Вкус пирога»: История о том, как открыть свой стартап в 60 лет

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              Низкие цены на нефть подталкивают к войне

              Кому выгодна напряженность на Ближнем Востоке    12 октября 2019, 19:01
              Фото: Wana News Agency/Reuters
              Текст: Ольга Самофалова

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              «Чем ниже будут нефтяные котировки, тем острее будут заявления и чаще акции устрашения общественности». Такими словами аналитики комментируют очередную новость об атаке на нефтяной танкер на Ближнем Востоке. Серия таких нападений породила убедительные, хотя и конспирологические версии по поводу того, кто за ними стоит.

              Взрыв на иранском нефтяном танкере произошел в пятницу в результате двух ракетных ударов, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави. Танкер был поражен двумя ракетами примерно в 60 милях (почти 100 километров) от порта в Саудовской Аравии. «Проверка, проведенная национальной танкерной компанией Ирана, показывает, что иранский танкер... был атакован два раза с разницей примерно в 30 минут и получил повреждения», – сказал Мусави. Тегеран изучает обстоятельства происшествия и выясняет, кто стоит за нападением. По словам Мусави, произошла большая утечка нефти, что привело к сильному загрязнению окружающей среды.

              Иранская телерадиокомпания IRIB в свою очередь сообщила, что в настоящее время танкер прекратил движение, а экипажу удалось снизить до минимума утечку нефти и избежать возникновения распространения пожара.

              Случаи нападения на нефтяные объекты в регионе участились в последнее время. Меньше месяца назада дроны атаковали заводы крупнейшей саудовской компании Aramco, что привело к сбою нефтедобычи королевства. Цены на нефть сразу подскочили на 20%. Правда, саудитам удалось быстро отремонтировать заводы, и цены на нефть вернулись на прежние уровни - ниже 60 долларов за баррель.

              До этого в июне два танкера, принадлежащие норвежской и японской компаниям, потерпели бедствие в Оманском заливе у побережья Ирана. Танкеры пострадали от торпедной атаки.

              «Все эти истории связаны между собой. Они направлены на эскалацию ситуации в Персидском заливе, на раскрутку напряженности в регионе»,

              – говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

              Главный вопрос, кто же стоит за всем этим? Если это был теракт, то почему никто не взял на себя ответственность за нападение, удивляется Антон Быков, главный аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий). Список «подозреваемых» в итоге не такой и большой. Это могут быть США, Саудовская Аравия, Израиль или даже сам Иран. 

              Юшков считает, что нынешний удар по иранскому танкеру могла совершить Саудовская Аравия. За атакой дронов, возможно, стоит она же. Поэтому удар беспилотников по нефтяным активам саудитов и оказался не таким разрушительным, как могло бы быть. Последствия от нападения на танкеры в Ормузском проливе тоже оказались незначительным – там даже разлива нефти не произошло.

              «Для саудитов это беспроигрышный вариант. Мировое сообщество уже признало Саудовскую Аравию жертвой атаки Ирана или хуситов, за которым тоже стоит Иран. Атака на танкеры должна спровоцировать Тегеран на открытый ответный удар. Тогда саудиты смогут показать союзникам, что им нужна защита и полномасштабная война», –  объясняет логику Юшков.

              Зачем Эр-Рияд хочет спровоцировать военный конфликт с Ираном? Здесь наблюдается целый клубок как политических, так и экономических причин.

              Во-первых, Саудовской Аравии выгодно повышение цены на нефть. Дело в том, что если для России 65 долларов за баррель – вполне комфортная цена, то Саудовской Аравии нужна более дорогая нефть – от 80 долларов и выше. Пятилетие низких цен на нефть далось саудитам тяжело. Экспорт нефти дает стране 90% экспортных доходов, более 3/4 бюджетных поступлений и почти половину ВВП страны. Когда цены на нефть обвалились, саудиты стали быстро проедать накопленные в «жирные» нефтяные годы резервы. Бюджет Саудовской Аравии на 2019 год сверстан с дефицитом в 35 млрд долларов и то при условии роста поступлений от продажи нефти на 10%. Для этого нужны цены выше 80 долларов за баррель, чего нет.

              Чтобы добрать недостающие средства, саудиты даже решились провести IPO национальной нефтяной компании Saudi Aramco. И, конечно, в надежде остановить слишком быстрое таяние резервов. Чем дороже будет стоить нефть, тем выгодней удастся разместиться и привлечь больше денег под низкие проценты.

              Именно поэтому Саудовской Аравии нужен не просто сиюминутный скачок цен на нефть, ей нужна долгоиграющая история, которая сможет поддерживать цены на нефть на протяжении месяцев. Это может произойти, например, в случае полноценной военной операции Запада или Саудовской Аравии против Ирана.

              Война с Ираном выгодна Саудовской Аравии и с политической точки зрения. «Во-первых, это поможет в традиционном противостоянии суннитов против шиитов. Во-вторых, если Иран рухнет, тогда он не сможет поддерживать хуситов в Йемене, и саудиты решат эту проблемы.  Саудиты выиграют в  противостоянии с иранцами и на других фронтах – в Ливии, Сирии, так как внимание Тегерана переключиться на внутренние проблемы, на сохранение исламского режима», – поясняет эксперт ФНЭБ.

              Однако удастся ли саудитам такими методами спровоцировать войну? Ведение войны с Ираном в одиночку Эр-Рияд явно не рассматривает: раз уж они с хуситами никак не могут справиться, то с иранцев им подавно не одолеть. Им нужно привлечь союзников, а вот это сделать будет сложно.

              «Американцы не хотят начинать войну против Ирана. Им сейчас не до этого, у них выборы на носу. Зачем перед выборами втягивать США в огромный конфликт? Если бы Трамп откровенно проигрывал, то такая решительность могла бы дать ему очки. Но у Трампа  сейчас сильные позиции, и шансы на переизбрание велики. Поэтому нет смысла втягиваться в иранскую военную кампанию, которая может быть расточительной. Тогда как Трамп пришел с лозунгами не тратить много денег на подобные операции», – считает Игорь Юшков. Поэтому Саудовская Аравия, скорее всего, продолжит провоцировать подобные конфликты в регионе.

              Впрочем, возможно, что иранцы и саудиты играют в эту игру вместе.

              «Здесь и общие интерес в повышении цен на нефть, здесь и слухи о том, что обе страны в последнее время сблизились, несмотря на шумиху об атаке Ирана на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Особенно показательным моментом состоятельности этой неожиданной версии является минимальный материальный ущерб для Ирана. Это очень похоже на преувеличенные «катастрофические» последствия от атаки на саудитов», – не исключает Антон Быков. «Если версия о связке Ирана и Саудовской Аравии верна, то в зависимости от динамики нефти и будет развиваться эта «конфронтационная» история двух стран. Естественно, чем ниже будут нефтяные котировки, тем острее будут заявления стран и чаще акции устрашения общественности», – считает он.

              Военная кампания в Иране – это самый худший сценарий развития событий. Стоит напомнить, что Иран в состоянии перекрыть Ормузский пролив, через который проходит треть всего экспорта нефти. Война может поднять нефтяные котировки до 100-150 долларов за баррель.

              Впрочем, если Иран и Саудовская Аравия продолжат показывать спектакль конфронтации, то это тоже будет неплохо, так как это будет поддерживать нефтяные цены от снижения по причине замедления мировой экономики. «В такой ситуации баррель Brent к декабрю 2019 года может проваливаться до 50-55 долларов, но к февралю 2020 года вернется выше 60-65 долларов. Для рубля такой сценарий означает уже привычный диапазон в 63-68 за доллар», – прогнозирует Антон Быков.


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