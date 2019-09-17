Атака дронов оказалась на руку Эр-Рияду

Саудовские военные вслед за США обвинили Иран в атаке беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Таким образом, нападение может быть выгодно как самой Америке, так и ее сторонникам в регионе, призывающим к нападению на Иран. Кроме того, атака привела к росту цен на нефть. А это значит, что у Саудовской Аравии в теории был мотив для бомбардировки своих собственных объектов.

Нападение на нефтяные объекты Саудовской Аравии совершено с помощью беспилотников иранского происхождения – и не с территории Йемена. С таким заявлением в понедельник выступил официальный представитель аравийской коалиции, воюющей в Йемене, саудовский полковник Турки аль-Малики. У коалиции есть возможность противостоять атакам и защищать жизненно важные нефтяные объекты, объявил военный.

Таким образом Саудовская Аравия официально опровергла заявление от имени йеменских повстанцев – хуситов, которые возложили на себя ответственность за террористическую атаку десятка дронов на крупнейшие саудовские нефтепромыслы и НПЗ. «Есть свидетельства... что нападение на нефтяные объекты совершено не из Йемена, как заявили хуситы, а использованное при атаке на Aramco оружие – иранское», – цитировал ТАСС заявление полковника аль-Малики. Ранее и госсекретарь США Майкл Помпео официально усомнился в йеменской версии и обвинил в причастности к атакам Иран. За этими громкими заявлениями как-то потерялось то обстоятельство, что крупнейшая атака дронов на самые крупные нефтепромыслы Саудовской Аравии обошлась без жертв: не сообщается ни о погибших, ни о раненых. Зато в раскручивающееся противостояние Вашингтона и Тегерана вполне укладывается очередная американская угроза – нанести сокрушительный удар по нефтяным промыслам Ирана.

Москва выступила против неподтвержденных обвинений в адрес Тегерана. «Что касается каких-то поспешных выводов, то мы никогда не были и не являемся сторонниками такой линии поведения», – сказал в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Помпео. «Настоятельно рекомендуем не спешить с выводами о том, кто осуществил эту атаку на саудовские НПЗ. Считаем контрпродуктивным использовать произошедшее для нагнетания страстей вокруг Ирана в русле известной линии США», – цитировала «Российская газета» заявление МИД России.

Тем не менее от очевидной версии (саудовские войска воюют в Йемене с хуситами, хуситы нанесли ответный удар и сами его признали) фокус внимания мирового сообщества Америка смещает в сторону, выгодную Вашингтону и его союзникам.

Удар с северо-запада

Отметим, что в иранской версии есть и другие слабые места. Портал «Аль-Арабия» отметил: «Масштабы и точность атак беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии показывают, что они были начаты с западного и северо-западного направления, а не из Йемена... добавил высокопоставленный представитель администрации США в воскресенье». По идее, «масштабы и точность» должны говорить в пользу удара со стороны Ирана, но есть географическая неувязка – Иран находится не на северо-западе, а на северо-востоке от саудовской провинции Эш-Шаркия (или Восточной провинции).

Атака с севера или северо-запада могла бы состояться и со стороны Ирака, или даже с территории Израиля. «Казалось бы, первая очевидная версия – за этим может стоять Иран, который, как известно, тесно сотрудничает с хуситами, – отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД президент Академии геополитических проблем Константин Сивков. – Но у атаки на саудовские нефтяные объекты есть и другой выгодополучатель – Израиль, которому выгодно ввязать Соединенные Штаты в войну против Ирана».

Атаку дронов на саудовские нефтяные объекты можно рассматривать как еще одно звено в череде провокаций с целью очернить Иран и подтолкнуть Соединенные Штаты к началу военной операции против Исламской республики,

полагает Сивков. Кроме того, эксперт обращает внимание, что атака на саудовские нефтяные объекты произошла накануне досрочных выборов в Кнессет, и представители правящей партии «Ликуд» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху традиционно используют агрессивную антииранскую риторику для укрепления своих позиций.

«Максимальное ослабление Тегерана и американская военная операция против Ирана выгодны Израилю, поскольку учитывая, что иранские ракеты способны поражать объекты на всей территории Израиля и угрожают самому существованию еврейского государства, для них Иран – это враг номер один, которого нужно ослабить любой ценой, – пояснил эксперт. – Но и для США эта атака выгодна, поскольку сокращение доли саудовской нефти на рынке увеличивает конкурентоспособность американской сланцевой нефти».

Кроме того, в выигрыше оказываются все региональные соперники Саудовской Аравии, например, Катар, они теперь поняли, что ПВО саудитов – это мыльный пузырь, отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД руководитель Института прикладного востоковедения и африканистики, политолог Саид Гафуров. А ведь следующий удар может быть не просто по НПЗ, а по скважинам, например.

Как заставить нефть подорожать

Но самым неожиданным бенефициаром от удара по Саудовской Аравии может оказаться сама же Саудовская Аравия. Саудиты заявили, что атака на нефтяные объекты компании Saudi Aramco 14 сентября в городах Хурайс и Абкаик привела к прекращению поставок сырой нефти в объеме 5,7 млн баррелей, что соответствует около 50% добычи компании. По некоторым данным, на восстановление поврежденной инфраструктуры уйдут недели.



Но королевство вполне готово извлечь и выгоду из постигшей его беды: в понедельник на лондонской бирже нефть марки Brent сразу подорожала почти на 20 процентов – до 71 доллара за баррель, а нефть WTI – на 17 процентов, до 64 долларов. Это рекордный рост биржевых цен за всю историю наблюдений, отмечают эксперты. Это подарок для Саудовской Аравии – с ее дефицитом бюджета, доросшим летом этого года до 8,9 млрд долларов.

«Вполне возможно, повышение цен на нефть в результате атаки дронов будет выгодно Саудовской Аравии. Бюджет монархии терпит убытки из-за низкой цены на нефть», – констатировал в комментарии газете ВЗГЛЯД ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Как отмечали специалисты, с середины июля мировые цены на черное золото стали падать по причине слабого спроса в сочетании с высокими объемами добычи нефти в США.

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Накануне событий в Саудовской Аравии, цена ушла ниже психологической отметки 60 долларов за баррель. В целом за период цен ниже 65 долларов, бюджет королевства серьезно истощился. «Главное, в Эр-Рияде могут пытаться поднять цену на черное золото в преддверии IPO государственной компании Saudi Aramco, – указывает Юшков. – Поэтому Саудовская Аравия сокращала добычу нефти в рамках больших, чем полагалось по соглашению ОПЕК+, и обращалась к другим странам-участницам соглашения с призывами сократить добычу».

Показательно, что на прошлой неделе у Saudi Aramco сменился глава совета директоров (этот пост занимал министр энергетики королевства Халид аль-Фалих), отмечает эксперт. Аль-Фалиха уволили с министерского поста как раз потому, что он не смог добиться повышения цен, указал Юшков. Примечательно, что новым министром стал сын короля, принц Абдель Азиз бен Салман, выступающий сейчас в роли главного спикера по подсчету ущерба саудитов от «иранской атаки». «Приходит новый министр, и происходит этот странный инцидент, после чего цена на нефть растет, – подчеркнул Юшков. – Все это очень странно. Также подозрительно, что в Саудовской Аравии заявляют о сокращении нефтедобычи из-за атаки дронов, хотя хуситы атаковали вроде бы не месторождения, а нефтеперерабатывающий завод. В этой истории очень много мелких нестыковок, вызывающих подозрения».