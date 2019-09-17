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17 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 11:26  |  vz.ru
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Газпром заработает на европейском выборе Украины

Переход Украины на европейские аукционы будет только на руку Газпрому Фото: Danil Shamkin/Zuma/Global Look Press
Украина может получить прокачку российского газа в 2020 году и без контракта с Москвой. Для этого Киеву достаточно перейти на европейские энергетические правила игры и выставлять мощности трубы на аукцион. Этот вариант был озвучен в преддверии трехсторонней газовой встречи ЕС, Украины и России. Но при том, что данный вариант позволит загрузить трубу, для Киева он не самый выгодный. Подробности...
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Как Польша превратилась в «гиену Европы»

Карикатура на Юзефа Пилсудского в советской печатиФото: Борис Ефимов
Участие Сталина в последнем на сегодняшний день разделе Польши дает современной Варшаве повод уравнивать его с Гитлером и говорить о «равной» ответственности СССР и Рейха за начало войны. При этом намеренно забываются очень важные подробности, благо они выставляют Польшу в предельно черном свете и делают той самой «гиеной Европы», о которой писал Черчилль. Подробности...
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Русская птица поможет восточной дипломатии

Разведение кречета может принести не только финансовые, но и дипломатические успехиФото: Wothe, K./Global Look Press
Сразу несколько важнейших задач способен решить проект, начинающийся в Приморье. Центр по разведению соколов-кречетов дает возможность сохранить легендарную русскую птицу и укрепить дипломатические отношения с арабскими монархиями.  Подробности...
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Атака дронов оказалась на руку Эр-Рияду

Жертва атаки, Саудовская Аравия, может оказаться не только пострадавшим, но и выгодоприобретателемФото: кадр из видео
Саудовские военные вслед за США обвинили Иран в атаке беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Таким образом, нападение может быть выгодно как самой Америке, так и ее сторонникам в регионе, призывающим к нападению на Иран. Кроме того, атака привела к росту цен на нефть. А это значит, что у Саудовской Аравии в теории был мотив для бомбардировки своих собственных объектов.  Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Людоедство делают «элитарным пороком»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Демонстративное презрение к «скрепам», к традиции, к религии, глумливое хихикание над любым «нельзя», страх показаться недостаточно прогрессивными – все это делает наших западников легкой добычей для самых диких идей. И вот тут некоторая разборчивость и самостоятельность была бы очень уместна. Подробности...
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Медведев отменил устаревшую советскую ересь

Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня»
Вы, может, и не заметили, но сегодня в России отменили тысячи законов и постановлений советских времен. Если вы не знали, что эти идиотские постановления до сих пор действовали, значит, вы никогда не пытались заниматься бизнесом. Подробности...
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Убийцами рабочих мест являются не роботы

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Либерал-глобалистская элита целенаправленно подавляет и уничтожает субъект роста – человека, ориентированного на труд, приумножение благосостояния и освоение новых пространств. Такой человек больше не нужен. Подробности...
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      Во Франкфурте открывается ежегодный автомобильный салон

      Во Франкфурте-на-Майне открывается крупнейший ежегодный автосалон, где гиганты автомобильной индустрии представят свои разработки. Например, немецкая компания Audi покажет несколько новинок, одна из которых – электровнедорожник Audi e-tron AI:Trail
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          • Теории креационизма (Божьим промыслом)

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              Жертва атаки, Саудовская Аравия, может оказаться не только пострадавшим, но и выгодоприобретателем   17 сентября 2019, 10:10
              Фото: кадр из видео
              Текст: Алексей Анпилогов,
              Иван Абакумов,
              Никита Голобоков

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              Саудовские военные вслед за США обвинили Иран в атаке беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Таким образом, нападение может быть выгодно как самой Америке, так и ее сторонникам в регионе, призывающим к нападению на Иран. Кроме того, атака привела к росту цен на нефть. А это значит, что у Саудовской Аравии в теории был мотив для бомбардировки своих собственных объектов.

              Нападение на нефтяные объекты Саудовской Аравии совершено с помощью беспилотников иранского происхождения – и не с территории Йемена. С таким заявлением в понедельник выступил официальный представитель аравийской коалиции, воюющей в Йемене, саудовский полковник Турки аль-Малики. У коалиции есть возможность противостоять атакам и защищать жизненно важные нефтяные объекты, объявил военный.

              Таким образом Саудовская Аравия официально опровергла заявление от имени йеменских повстанцев – хуситов, которые возложили на себя ответственность за террористическую атаку десятка дронов на крупнейшие саудовские нефтепромыслы и НПЗ. «Есть свидетельства... что нападение на нефтяные объекты совершено не из Йемена, как заявили хуситы, а использованное при атаке на Aramco оружие – иранское», – цитировал ТАСС заявление полковника аль-Малики. Ранее и госсекретарь США Майкл Помпео официально усомнился в йеменской версии и обвинил в причастности к атакам Иран. За этими громкими заявлениями как-то потерялось то обстоятельство, что крупнейшая атака дронов на самые крупные нефтепромыслы Саудовской Аравии обошлась без жертв: не сообщается ни о погибших, ни о раненых. Зато в раскручивающееся противостояние Вашингтона и Тегерана вполне укладывается очередная американская угроза – нанести сокрушительный удар по нефтяным промыслам Ирана.

              Москва выступила против неподтвержденных обвинений в адрес Тегерана. «Что касается каких-то поспешных выводов, то мы никогда не были и не являемся сторонниками такой линии поведения», – сказал в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Помпео. «Настоятельно рекомендуем не спешить с выводами о том, кто осуществил эту атаку на саудовские НПЗ. Считаем контрпродуктивным использовать произошедшее для нагнетания страстей вокруг Ирана в русле известной линии США», – цитировала «Российская газета» заявление МИД России.

              Тем не менее от очевидной версии (саудовские войска воюют в Йемене с хуситами, хуситы нанесли ответный удар и сами его признали) фокус внимания мирового сообщества Америка смещает в сторону, выгодную Вашингтону и его союзникам.

              Удар с северо-запада

              Отметим, что в иранской версии есть и другие слабые места. Портал «Аль-Арабия» отметил: «Масштабы и точность атак беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии показывают, что они были начаты с западного и северо-западного направления, а не из Йемена... добавил высокопоставленный представитель администрации США в воскресенье». По идее, «масштабы и точность» должны говорить в пользу удара со стороны Ирана, но есть географическая неувязка – Иран находится не на северо-западе, а на северо-востоке от саудовской провинции Эш-Шаркия (или Восточной провинции).

              Атака с севера или северо-запада могла бы состояться и со стороны Ирака, или даже с территории Израиля. «Казалось бы, первая очевидная версия – за этим может стоять Иран, который, как известно, тесно сотрудничает с хуситами, – отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД президент Академии геополитических проблем Константин Сивков. – Но у атаки на саудовские нефтяные объекты есть и другой выгодополучатель – Израиль, которому выгодно ввязать Соединенные Штаты в войну против Ирана».  

              Атаку дронов на саудовские нефтяные объекты можно рассматривать как еще одно звено в череде провокаций с целью очернить Иран и подтолкнуть Соединенные Штаты к началу военной операции против Исламской республики,

              полагает Сивков. Кроме того, эксперт обращает внимание, что атака на саудовские нефтяные объекты произошла накануне досрочных выборов в Кнессет, и представители правящей партии «Ликуд» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху традиционно используют агрессивную антииранскую риторику для укрепления своих позиций.  

              «Максимальное ослабление Тегерана и американская военная операция против Ирана выгодны Израилю, поскольку учитывая, что иранские ракеты способны поражать объекты на всей территории Израиля и угрожают самому существованию еврейского государства, для них Иран – это враг номер один, которого нужно ослабить любой ценой, – пояснил эксперт. – Но и для США эта атака выгодна, поскольку сокращение доли саудовской нефти на рынке увеличивает конкурентоспособность американской сланцевой нефти».

              Кроме того, в выигрыше оказываются все региональные соперники Саудовской Аравии, например, Катар, они теперь поняли, что ПВО саудитов – это мыльный пузырь, отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД руководитель Института прикладного востоковедения и африканистики, политолог Саид Гафуров. А ведь следующий удар может быть не просто по НПЗ, а по скважинам, например.

              Как заставить нефть подорожать

              Но самым неожиданным бенефициаром от удара по Саудовской Аравии может оказаться сама же Саудовская Аравия. Саудиты заявили, что атака на нефтяные объекты компании Saudi Aramco 14 сентября в городах Хурайс и Абкаик привела к прекращению поставок сырой нефти в объеме 5,7 млн баррелей, что соответствует около 50% добычи компании. По некоторым данным, на восстановление поврежденной инфраструктуры уйдут недели. 

              Но королевство вполне готово извлечь и выгоду из постигшей его беды: в понедельник на лондонской бирже нефть марки Brent сразу подорожала почти на 20 процентов – до 71 доллара за баррель, а нефть WTI – на 17 процентов, до 64 долларов. Это рекордный рост биржевых цен за всю историю наблюдений, отмечают эксперты. Это подарок для Саудовской Аравии – с ее дефицитом бюджета, доросшим летом этого года до 8,9 млрд долларов.

              «Вполне возможно, повышение цен на нефть в результате атаки дронов будет выгодно Саудовской Аравии. Бюджет монархии терпит убытки из-за низкой цены на нефть», – констатировал в комментарии газете ВЗГЛЯД ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Как отмечали специалисты, с середины июля мировые цены на черное золото стали падать по причине слабого спроса в сочетании с высокими объемами добычи нефти в США.

              Накануне событий в Саудовской Аравии, цена ушла ниже психологической отметки 60 долларов за баррель. В целом за период цен ниже 65 долларов, бюджет королевства серьезно истощился. «Главное, в Эр-Рияде могут пытаться поднять цену на черное золото в преддверии IPO государственной компании Saudi Aramco, – указывает Юшков. – Поэтому Саудовская Аравия сокращала добычу нефти в рамках больших, чем полагалось по соглашению ОПЕК+, и обращалась к другим странам-участницам соглашения с призывами сократить добычу». 

              Показательно, что на прошлой неделе у Saudi Aramco сменился глава совета директоров (этот пост занимал министр энергетики королевства Халид аль-Фалих), отмечает эксперт. Аль-Фалиха уволили с министерского поста как раз потому, что он не смог добиться повышения цен, указал Юшков. Примечательно, что новым министром стал сын короля, принц Абдель Азиз бен Салман, выступающий сейчас в роли главного спикера по подсчету ущерба саудитов от «иранской атаки». «Приходит новый министр, и происходит этот странный инцидент, после чего цена на нефть растет, – подчеркнул Юшков. – Все это очень странно. Также подозрительно, что в Саудовской Аравии заявляют о сокращении нефтедобычи из-за атаки дронов, хотя хуситы атаковали вроде бы не месторождения, а нефтеперерабатывающий завод. В этой истории очень много мелких нестыковок, вызывающих подозрения».


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