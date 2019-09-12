Россия и Саудовская Аравия разошлись в цене на нефть

Рынок нефти лихорадит: черное золото то дорожает, то уходит вниз. Многие ждут продолжения падения цен на нефть. Однако Россию это беспокоит не так сильно, как Саудовскую Аравию. Саудитам нужна более дорогая нефть, тогда как российская экономика чувствует себя вполне стабильно и при текущих ценах. В четверг цена на нефть может совершить новый рывок.

В четверг состоится заседание комитета ОПЕК+. Ряд событий породили интригу – будет ли на нем принято решение о более глубоком сокращении добычи, чем сейчас, чтобы подтолкнуть нефтяные котировки с 60 до 70-80 долларов за баррель.

Такой вопрос будет обсуждаться на заседании, заявил министр нефти Ирана. Во-вторых, буквально на днях сменился министр энергетики Саудовской Аравии, что было расценено в пользу усиления ограничений. Предполагается, что королевская семья Саудовской Аравии была недовольна прежним министром энергетики как раз потому, что он не сумел удержать цены на нефть на более комфортном для саудовской экономики уровне. Поэтому рынок стал ждать дополнительного снижения добычи от нового главы минэнерго Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальмана Аль Сауда в рамках ОПЕК+.

Однако российский министр энергетики Александр Новак поубавил пыл, заявив, что вопрос ужесточения ограничений по добыче в рамках соглашения ОПЕК+ на встрече в Абу-Даби обсуждаться не будет. Решение о снижении добычи в рамках картеля принято всего два месяца назад и действует до конца первого квартала 2020 года, поэтому пока важно мониторить ситуацию и оценивать влияние соглашения на рынок. По его словам, у него и нового министра энергетики Саудовской Аравии единое мнение о том, что все участники ОПЕК+ должны исполнять взятые на себя обязательства. В итоге сюрпризов в четверг никто не ждет, хотя до конца исключать их нельзя.

Дело в том, что без действий ОПЕК+ цены на нефть могут упасть, что вряд ли устроит саудитов. Саудовской Аравии нужна более дорогая нефть – под 80 долларов, тогда как России вполне достаточно и текущих 65 долларов за баррель.

Во-первых, Саудовская Аравия более зависима от доходов от нефти. Экспорт нефти дает саудитам 90% экспортных доходов, более 3/4 бюджетных поступлений и почти половину ВВП страны. Во-вторых, она не стала ужимать пояс, когда цены на нефть резко обвалились, а продолжала поддерживать высокий уровень благосостояния. Только теперь оплатить его за счет продажи нефти не получалось.

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Бюджет они верстали исходя из более высоких цен на нефть, чем в реальности. Поэтому саудитам приходилось проедать накопленные в «жирные» нефтяные годы резервы. «Бюджет Саудовской Аравии на 2019 год сверстан с дефицитом в 35 млрд долларов и это при условии роста поступлений от продажи нефти на 10%. При текущих ценах это невозможно, нужны цены около 80 долларов, а лучше – выше», – говорит директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

Чтобы добрать недостающие средства, саудиты даже решились провести IPO национальной нефтяной компании Saudi Aramco. И, конечно, в надежде остановить слишком быстрое таяние резервов.

Ситуация в России во многом противоположная. Во-первых, российская экономика по сравнению с саудовской изначально была более диверсифицирована. По оценке Минфина РФ, доля нефтегазовых доходов в бюджете в разные годы была разная – в диапазоне от 36 до 51%. В 2018 году она составила 46% (9 трлн рублей), а за семь месяцев 2019 года снизилась до 42% (4,78 трлн рублей) от всех доходов бюджета.

При этом бюджетных проблем России удалось избежать за счет сокращения расходов. На 2019 год Россия запланировала профицитный бюджет в районе 1,88 трлн рублей, или порядка 1,7% ВВП. С выполнением этой цели проблем не будет. Саудиты рассчитывали на более высокую стоимость нефти, чем она была, отсюда появлялись раздутые расходы и нехватка денег. Россия же ограничивает расходы бюджетным правилом. Заложенная в главном финансовом документе страны нефтяная цена ниже, чем в реальности.

«С практической точки зрения в этом году предельные расходы бюджета рассчитаны исходя из сравнительно низкой цены – 41,6 доллара за баррель Urals. Поэтому текущие колебания цен на нефть оказывают влияние лишь на объем закупки иностранной валюты Минфином в рамках бюджетного правила», – отмечает Виталий Манжос, старший риск-менеджер «Алго Капитал».

Доходы от более высоких котировок Россией не тратятся, а откладываются в резервы на черный день. Тогда как саудитам приходилось проедать свои резервы из-за огромного дефицита бюджета.

В итоге после того, как международные резервы России достигли локального минимума в 350,5 млрд долларов в апреле 2015 года, они начали стабильно из года в год расти. На 2 августа этого года они достигли 516,8 млрд долларов. Тогда как международные резервы саудитов с апреля 2015 года, наоборот, сократились – с 0,7 трлн до 0,5 трлн долларов в июне этого года.

Более того, размер Фонда национального благосостояния России уже в 2020 году достигнет 7% от ВВП. А это значит, что правительство может начать вкладывать его средства. «Этот фонд формируется именно в результате реализации бюджетного правила, за счет нефтегазовых сверхдоходов. Таким образом, даже при текущих ценах на нефть российская экономика может получить дополнительный финансовый ресурс для развития», – говорит Манжос. Дискуссии на тему того, куда стоит направлять накопленные средства ФНБ уже начались. Есть два варианта инвестирования – либо вложить в зарубежные не очень рискованные активы, как это делает Норвегия, и зарабатывать проценты для будущих поколений. Либо вложить их в текущую российскую экономику, в крупные инфраструктурные проекты, и подстегнуть рост ВВП в интересах нынешнего поколения.

Что касается нефти, то эксперты склоняются к падению ее котировок. «Мы ждем дальнейшего снижения цен на нефть к концу текущего года вне зависимости от исхода заседания ОПЕК. Ожидаем среднегодовую цену Brent на уровне 55 долларов за баррель в 2020 году. Хотя локально на фоне новостей о замедлении роста добычи в США и при появлении каких-либо позитивных новостей о торговых переговорах между США и Китаем не исключен краткосрочный рост котировок до 70-75 долларов за баррель», – говорит заместитель директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

Толкать котировки нефти вниз в этом и следующем году, по его мнению, будет снижение спроса и рост предложения. Во-первых, ускорится добыча сланцевой нефти в США в результате ввода новых трубопроводов (общей пропускной способностью 2,67 млн баррелей в сутки в 2019 году плюс 2 млн баррелей в сутки в 2020 году). «Ввод в эксплуатацию новых трубопроводных мощностей приведет к существенному сокращению спреда между сортами WTI и Brent и ускорит рост добычи в США, которая уже около полугода фактически находится в стагнации на фоне существенного снижения активности в бурении», – отмечает Танурков.

Кроме того, в 2020 году на рынок выйдут дополнительные объемы нефти за счет новых шельфовых месторождений в Бразилии, Норвегии и Гайане.

Тогда как спрос на нефть оставляет желать лучшего на фоне замедления мировой экономики. Минэнерго США понизило прогноз цены на нефть марки Brent до 60 долларов за баррель в четвертом квартале 2019 года и до 62 долларов за баррель в 2020 году против 65 долларов за баррель в августовском прогнозе. Там объясняют, что спрос на нефть в этом году не вырос, как ожидалось, да и в следующем году он останется на прежнем уровне, в том числе из-за торговой войны США с Китаем.

Если мировая экономика не просто замедлится, а уйдет в минус, то есть начнется глобальная рецессия, то падение нефтяных котировок может оказаться куда более значительным.

Будет ли ОПЕК вмешиваться – покажет время. Если ОПЕК сохранит текущие уровни заморозки, то цена может вернуться в коридор 55-60 долларов за баррель нефти марки Brent, а если ОПЕК рассмотрит вероятность более сильного сокращения добычи, то котировки нефти могут подняться к 70 долларам, считает Вячеслав Абрамов. Стимулом для резкого роста цен на нефть может стать также «иранский» фактор, способный резко увеличить геополитические риски в Ближневосточном регионе, замечает Виталий Манжос.

На российскую валюту, помимо цен на нефть, влияет, конечно, множество факторов. Но если нефть вырастет до 70 долларов за баррель, то российский рубль может укрепиться до 62-63 рублей за доллар. Если же цены останутся на текущих значениях или перейдут к снижению в коридоре 55-60 долларов за баррель, то российский рубль может ослабнуть до 70 рублей за доллар. «Я склонен смотреть в сторону 55-60 долларов за Brent и 70 рублей за доллар», – говорит Абрамов.

«Рынок уже отреагировал ростом цен нефти на назначение принца Абдель Азиза главой минэнерго Саудовской Аравии, который намерен продолжить курс государства на поддержание высоких котировок. Цена на нефть также возросла в ожидании грядущего заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Абу-Даби. Сейчас цена бочки нефти превысила 63 доллара. В случае удачных переговоров стоимость может подрасти еще на доллар и закрепиться в таргете 64-66 долларов за баррель Brent», – считает генеральный директор «НафтаГаз» Ислам Назаралиев.

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