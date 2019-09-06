Центробанк обеспокоен сверхдоходами от нефти

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6 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 21:40  |  vz.ru
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Отечественное авиастроение погрязло в убытках Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Российский авиапром оказался в финансовой ловушке. В числе причин – советское авиационное наследие. Кроме того, много денег было потрачено на возрождение гражданской авиации, а дивидендов от этого до сих пор не видно. Военный же авиапром столкнулся с сокращением оборонзаказа. Спасение ситуации возложено на Анатолия Сердюкова – ранее он провел реформу Минобороны. Подробности...
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До мирного договора с Японией осталось два шага

Синдзо Абэ и Владимир Путин хотят договоритьсяФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Выступая во Владивостоке, Синдзо Абэ произнес едва ли не самую проникновенную речь в своей карьере. Она была посвящена отношениям двух стран и закончилась призывом заключить мирный договор. Позиция России известна и озвучена давно: Москва готова к подписанию договора, но Японии надо выполнить несколько условий.  Подробности...
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Астраханская область борется с «патологиями»

Игорь Бабушкин лично встречается с производственными коллективамиФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Отсутствие переправ и мостов, постоянный запах гари, незавидное состояние домов и инфраструктуры - все это лишь малая часть проблем, которые в режиме реального времени вынужден решать и. о. губернатора Астраханской области. О своих рецептах «искоренения патологий» Игорь Бабушкин подробно рассказал специальному корреспонденту газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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США наносят удар по созданию новейшего российского авиадвигателя

В Ростехе заявляют, что Александр Коршунов не нарушал никаких законовФото: Центр стратегических разработок в
гражданской авиации
Один из важнейших высокотехнологических проектов России поставлен под угрозу. Речь идет о создании двигателя ПД-14 для новейшего российского самолета МС-21. В Италии по запросу США арестован топ-менеджер ОДК Александр Коршунов, который непосредственно курирует разработку этого двигателя. В чем и насколько справедливо обвиняют россиянина? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Образ Родины-матери превращается в политическую реальность

Сергей Мардан, публицист
Россия без всяких игр в гендерное равноправие, «женских квот» и агрессивного феминизма двигается ровно тем же путем, что и вся Европа, где женщины становятся президентами, министрами обороны и возглавляют многомиллиардные корпорации. Подробности...
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Потребление алкоголя надо снижать и пряником, и кнутом

Антон Крылов, журналист
Сколько пьют в России достоверно по-прежнему неизвестно. Расходятся даже официальные, а не оценочные данные. Но очевидно, что потребление алкоголя надо снижать. Одними запретами это сделать нельзя. Но и без запретов потребление не снизить. Подробности...
Обсуждение: 116 комментариев

Восточные немцы разочаровались в западных

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Самый главный итог – иллюзия «объединения» развеялась. Германия расколота, как никогда. Несмотря на то, что сегодня каждый работающий платит «налог на солидарность» в количестве 5,5 процента с дохода, солидарности нет. Подробности...
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      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
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      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
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              Кредитные деньги в России продолжат дешеветь   6 сентября 2019, 20:45
              Фото: Петр Ковалев/ТАСС
              Текст: Ольга Самофалова

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              Третье в этом году снижение ключевой ставки Центробанком вернуло ее на досанкционный уровень. С момента резкого повышения до 17% в декабре 2014 года ставка снизилась почти в 2,5 раза – до 7%. Эта мера должна и отразиться на курсе рубля, и удешевить ипотеку. Однако есть фактор, который может изменить курс Банка России на снижение ставки.

              Банк России вернул ключевую ставку на досанкционный уровень. В пятницу она была снижена на 25 б. п. – до 7% годовых. Последний раз столь низкой ставка была в 2014 году, когда в марте были введены первые санкции против России в современной истории. А с тех пор, как в декабре 2014 года ставка резко выросла до 17%, произошло снижение почти в 2,5 раза.

              Это уже третье подряд снижение ключевой ставки на 25 б. п. В июне было первое в этом году снижение, в июле – второе, и теперь третье. Более того, не исключено как минимум четвертое в этом году снижение до 6,85%, считают эксперты. Таким образом, велика вероятность, что к концу года ставка окажется даже ниже, чем до санкций. 

              У Банка России были все козыри на руках, чтобы продолжить снижать ставку. Первое, на что смотрит регулятор, – это инфляция, а она летом замедлилась аж до дефляции. В итоге она может оказаться ниже целевого уровня в 4% уже в этом году, хотя ЦБ рассчитывал добиться этого только в 2020 году.

              Второй немаловажный фактор, который позволил Банку России снизить ставку до докризисного уровня, – это, конечно, снижение ставки ФРС США, за которым следуют многие мировые центробанки. 

              В академической теории снижение ключевой ставки должно негативно сказаться на курсе рубля. Однако событие было ожидаемым, и его уже заложили в котировки. Поэтому наблюдается вполне нейтральная реакция российской валюты. Доллар стоит 66 рублей, а евро – 72,89 рубля.

              Кроме того, ключевую ставку в 7% нельзя назвать низкой, да и разница между ставками ФРС и российского ЦБ остается значительной, поэтому массового бегства нерезидентов из рубля и ОФЗ вряд ли стоит ожидать. Цены на ОФЗ уже пошли вверх. А это то, что поддерживает курс российской валюты.

              «Текущее снижение ключевой ставки ЦБ РФ состоялось вслед за аналогичным решением ФРС. Таким образом, дифференциал процентных ставок между рублем и основной мировой резервной валютой не изменился. Поэтому указанный фактор не должен сильно повлиять на текущий курс рубля», – говорит старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос. Колебания цен на нефть также в значительной мере сглаживаются через механизм бюджетного правила.

              В базовом сценарии рубль завершит год вблизи отметки 67,5 плюс-минус один рубль,

              считает Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер». Если, конечно, Центробанк пойдет на более активное снижение ключевой ставки, например до 6–6,5%, уже в этом году, то может случиться определенный отток средств нерезидентов из рубля и ОФЗ, что ослабит рубль до 70 за доллар, рассуждает он. Впрочем, регулятор вряд ли в этом году так быстро снизит ставку.

              «Аргументом против столь существенного и быстрого понижения ключевой ставки ЦБ РФ может стать зимнее ускорение инфляции. Ее текущее замедление в значительной мере связано с сезонным удешевлением плодоовощной продукции. Однако через пару месяцев жители РФ никак не смогут избежать удорожания новых партий импортных товаров, которые будут закупаться уже по текущему, более высокому курсу доллара США и евро», – говорит Манжос.

              Впрочем, довести доллар до 70 рублей может и глобальное давление на рисковые активы в случае более масштабной эскалации торгового конфликта и соответствующего более явного замедления мировой экономики, рассуждает Покатович. Зато девальвацию рубля до 75 за доллар в этом году он считает маловероятной, а ослабление рубля до 90–100 за доллар – почти невозможным. 

              «Самым значимым фактором для российской валюты в ближайшие недели и месяцы останется состояние внешнеполитического фона. Потенциально возможное ужесточение внешних санкций станет сигналом для дальнейшего ослабления рубля. В то же время начавшиеся активные дискуссии по поводу возвращения России в состав «большой семерки» и ее трансформации в «большую восьмерку» позволяют надеяться и на некоторое потепление международных отношений», – не исключает Манжос.

              Поэтому, по его прогнозу, после сильного августовского укрепления курса доллара он может в ближайшие недели стабилизироваться в районе 64–67,5 рубля. «Однако перед новогодними праздниками вполне возможен выход из указанного диапазона в любую сторону. Это будет зависеть от санкционных угроз и внешнеполитического фона», – добавляет Манжос.

              Ключевая ставка является прямым ориентиром для большинства банков при определении рыночных ставок кредитования. Поэтому после сегодняшнего решения ЦБ РФ можно ожидать понижения ставок по кредитам в коммерческих банках на те же 0,25%, только с лагом в один–два месяца.

              Президент Владимир Путин на днях потребовал сделать для жителей Дальнего Востока ипотечные кредиты под 2%. «Наша цель какая? В целом по стране снижать ипотеку. Нам нужно стремиться, чтобы в целом снижать ипотечное кредитование, ставку по ипотеке. Я очень рассчитываю на то, что по мере реализации вот этого пилота здесь двухпроцентного у нас будет падать ставка в целом по ипотеке по стране», – заявил президент. Центробанк своим снижением ставок только способствует выполнению президентской цели.

              Надо понимать, что о двухпроцентной ипотеке по всей стране говорить пока не стоит. Это нерыночная ставка, в текущих макроэкономических условиях она невозможна без государственного субсидирования. В данном случае речь именно о запуске специальной ипотечной программы для молодых людей в конкретном регионе, где условия жизни оставляют желать лучшего как по природным, так и по инфраструктурным показателям. Государство готово помочь субсидиями молодым семьям. В целом по стране действует специальная субсидируемая ставка по ипотеке для молодых семей – 6%. 

              Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, предоставленным физлицам в рублях, по данным ЦБ РФ, в июле составила 10,24%. В суперуказах президента стоит цель – снизить ставки по ипотеки в стране до 8% к 2024 году. Теперь очевидно, что задача будет выполнена, причем, скорее всего, досрочно. Генеральный директор ипотечной организации «Дом.рф» Александр Плутник уверен, что это произойдет раньше 2024 года – срока, обозначенного в президентском указе.

              «Рентабельная ставка для ипотечных кредитов в РФ сейчас составляет примерно размер ключевой ставки плюс 2,5–3%. Соответственно, при снижении ключевой ставки до 6% минимальные рыночные ставки по ипотечным кредитам могут составить порядка 8,5–9%»,

              – указывает Манжос. Поэтому для выполнения суперуказа необходимо снижение ключевой ставки Центробанком до 5,5% – именно такая ставка, кстати, была в 2013 году.

              Если инфляция не начнет резко набирать обороты, а ФРС США на заседании 18 сентября снизит свою ставку, то можно ожидать еще одно снижение и от российского ЦБ до конца года – до 6,5–6,75%. Если инфляция будет оставаться ниже 4% и в 2020 году, то ЦБ также продолжит опускать ставку в первой половине следующего года. Таким образом, ключевая ставка может снизиться до необходимого для восьмипроцентной ипотеки уровня в 5,5% если не в 2020, то в 2021 году. Конечно, при сохранении стабильной экономической ситуации в мире и отсутствии серьезного санкционного давления на Россию.

              Есть, кстати, еще один риск, который беспокоит Центробанк и может даже заставить его снова начать поднимать ставку. Банк России уже третий раз подряд упоминает инфляционный риск расходования ФНБ.

              Дело в том, что сверхдоходы от продажи нефти и газа за рубеж, которые образуются при более высокой цене на нефть, чем заложено в бюджете (40,5 доллара за баррель), отправляются в резервы, то есть в Фонд национального благосостояния. Предполагалось, что когда уровень ФНБ достигнет 7% ВВП, то можно будет наконец начать тратить сверхдоходы, а не складывать на черный день. И вот Эльвира Набиуллина, глава Банка России, беспокоится, как бы вливание денег в экономику не привело к высокой инфляции в стране. Хотя, с другой стороны, эти инвестиции крайне нужны: они должны помочь росту российской экономики в перспективе.

              «Публичная позиция экономических ведомств относительно самой границы 7% ВВП и возможных направлений расходования пока что неизвестна. При этом вопрос уже насущный, так как полная сумма ФНБ (включая условно неликвидную часть) в августе достигла и превысила 7% ВВП, относительно скоро этого уровня достигнет и его ликвидная часть. Ситуация, в которой расходование ФНБ генерирует инфляцию, а Банк России, борясь с ней, повышает ставки, не особо продуктивна, поэтому, как и в случае с бюджетным правилом, нужна продвинутая координация как минимум между Министерством финансов и Банком России», – считает заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

              Советы о том, куда девать средства ФНБ, России дает уже Международный валютный фонд. Он считает, что вложения в зарубежные активы – это то, что надо для безопасности России. По такому пути пошла, например, Норвегия, известная самым крупным резервным фондом, который превышает триллион долларов. Таких средств в суверенном фонде ни у кого в мире нет. Норвежская модель предполагает вложения средств в активы по всему миру: примерно две трети вложено в акции мировых компаний, остальные – в облигации и недвижимость. Расходы фонда возможны только из инвестиционной прибыли. Российскому Минфину эта модель очень импонирует, вкладывать средства в российскую экономику там не хотят.

              Однако есть иная модель расходования средств ФНБ. Их можно использовать в качестве инвестиций в реальную экономику России – в долгосрочные и крупные проекты, в первую очередь инфраструктурные. В условиях санкций, когда доступ России к дешевым западным кредитам ограничен, когда западные компании заставляют замораживать инвестиции в российскую экономику, этот путь тоже нельзя сбрасывать со счетов. Поэтому предстоит найти золотую середину, когда волки сыты и овцы целы.


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