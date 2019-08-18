Россия прощается с американскими долгами

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18 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 15:42  |  vz.ru
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Четырехдневная рабочая неделя бесполезна для России

Многие утверждают, что уже в ближайшем будущем люди будут работать гораздо меньшеФото: Charles Platiau/Reuters
Казалось бы, какой может быть подвох в том, чтобы трудиться на один день меньше, отдыхать на один день больше, а зарплату получать в прежнем объеме? По крайней мере, именно эти аргументы используют сторонники идеи перехода на четырехдневную рабочую неделю. Однако в реальности есть целый ряд сложностей и сомнений – особенно в российских условиях.  Подробности...
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Россия предложила Китаю подумать о сибирских лесах

Российско-китайскую дружбу подтачивает проблема «черных лесорубов»Фото: Li Ga/Zuma/ТАСС
Москва предупредила Пекин: Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай. Это случится, если Поднебесная не перестанет закупать добытую незаконно сибирскую древесину. Перекрытие границ позволит России зарабатывать существенно больше за счет переработки леса на своей территории и экспорта уже готовой продукции. Но у такого решения могут быть и опасные последствия. Подробности...
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Навальный приучает оппозицию к травле детей

Навальный открыто заявил, что люстрации должны подвергаться не только чиновники, но и их дети и внукиФото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Несистемная оппозиция перешла к тактике обнародования персональных данных своих идеологических противников. Соратники Навального сливают в специально созданные сообщества не столько данные на сотрудников полиции, но и информацию о малолетних детях чиновников. Но не все либералы согласны с тем, что в политические разборки взрослых втягивают несовершеннолетних. Подробности...
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США напомнили миру о старом способе менять баланс сил

Так изображали американские территориальные приобретения в конце 19-го векаФото: общественное достояние
Идея Дональда Трампа о покупке Гренландии у Дании не имеет шансов на успех. Тем не менее эта мысль возникла у Трампа не случайно – США почти половину своей территории приобрели за деньги. Американский президент действует как бизнесмен: если что-то может принести выгоду, это надо купить. Поэтому в XXI веке практика покупки и продажи территорий может вернуться вновь. Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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СССР уничтожили наивные люди

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Для русского народа распад СССР стал гигантской трагедией. Границы России вернулись к рубежам, на которых они находились в XVIII веке. Значительная часть наследия, которое столетиями создавала русская цивилизация, была растрачена. Мощь и престиж России были колоссально подорваны. Подробности...
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Парк Горького как символ новой России

Сергей Мардан, публицист
За это свое право – жить сытой, беспечной, буржуазной жизнью – новые москвичи перегрызут глотку кому угодно. Любой оппозиции, любым несогласным, любому, кто захочет отнять у них это право. Они – истинная опора российского общества. Подробности...
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Наполеон уже не торт

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
На уровне общего места мы знаем, что Наполеон – едва ли не создатель современной Европы. Собственно, до сих пор можно услышать сетования – мол, печально, что Наполеон не победил Россию. Подробности...
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      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

      Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
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      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
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      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
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          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

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            Как обманывают российских автомобилистов

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              на ваш взгляд


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              Россия прощается с американскими долгами

              Россия перестала давать в долг США   18 августа 2019, 15:25
              Фото: Shohei Miyano/Reuters
              Текст: Ольга Самофалова

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              Япония существенно нарастила покупку американских бумаг и стала крупнейшим держателем госдолга США, потеснив КНР. Россия и Китай действуют в противовес. Какая из этих двух стратегий окажется в выигрыше - пока не знает никто. Впрочем, Россия вынуждена избавляться от американских бумаг по совсем другим причинам.

              Впервые с мая 2017 года крупнейшим держателем госдолга США стала Япония. ЦБ страны купил в июне трежерис - долговые обязательства США - почти на 23 млрд долларов, а за период с мая по июнь – почти на 60 млрд долларов. Это самые масштабные с 2013 года покупки Японией американских бумаг. Такие свежие данные опубликовал американский Минфин. Япония последние несколько лет с 2015 года сокращала владение американскими бумагами, однако резко поменяла стратегию со второй половины 2018 года. Теперь у Японии американских бумаг на 1,122 трлн долларов, тогда как у Китая – на 10 млрд меньше – 1,112 трлн долларов.

              Таким образом, Китай перестал быть крупнейшим держателем гособлигаций США. КНР начал сбрасывать так называемее трежерис еще с начала 2018 года. В этом июне Пекин, правда, прикупил бумаг на 2,3 млрд долларов, но эта небольшая покупка погоды не делает. Тренд на снижение доли казначейских облигаций в резервах Китая налицо.

              Россия выделилась тем, что в прошлом году устроила настоящую массовую распродажу американских долговых бумаг. Весной 2018 года Россия всего за пару месяцев избавилась от большей части американских облигаций. Сначала в мае она сбросила почти 50 млрд долларов, а затем в июне – еще 34 млрд долларов. В итоге от 96 млрд долларов, которые хранились в трежерис в начале 2018 года, к концу года осталось всего около 15 млрд долларов. Теперь доля трежерис снизилась уже до 10,848 млрд долларов, учитывая распродажу в июне бумаг на 1,17 млрд долларов. Для понимания, в 2010 году в американских госбумагах Россия хранила 170 млрд долларов. При этом, международные резервы ЦБ РФ все равно неуклонно растут.

              Какая же стратегия сохранения и преумножения резервов – японская или российско-китайская выглядит логичней?

              «Структура мирового хозяйства, очевидно, меняется. Это ставит перед руководством стран две важные задачи: предугадать, кто в новой модели станет лидером – Китай или США, и как пройти этот трансформационный период с минимальными потерями»,

              – считает главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий (ЦАФТ) Антон Быков.

              Первая группа стран выбирает лидерство Китая, в их числе Россия и Иран. «Они активнее всех уходят от американского доллара и наращивают в структуре своих ЗВР долю юаня, золота и евро», – говорит Быков.

              Вторая группа однозначно выбирает США, в частности, Япония и Великобритания. «Эти страны просто продолжают руководствоваться  исключительно монетарно-экономическими факторами и сохранять существующую структуру ЗВР, в которой основа –  это американский доллар и номинированные в нем гособлигации США. Они принимают решения на основе банальных финансовых причин. Рынки считают, что Федеральная резервная система в свете ухудшения экономических перспектив из-за торговой войны с Китаем продолжит снижать процентную ставку, и они торопятся вложиться в трежерис по более высоким ставкам», – говорит аналитик.

              Третья группа – это неопределившиеся страны, например, Германия, Индия, Польша и другие. «Они находятся где-то посередине: вроде бы скупают золото, но при этом продолжают покупать американский государственный долг», – поясняет собеседник.

              Для Китая ситуация гораздо сложнее. «Чтобы китайцы не говорили, но стратегической задачей для них является экономическая гегемония в мире, и сейчас на пути стоит лишь США. Однако массово распродавать американские государственные облигации они не могут. Во-первых, потому что это может спровоцировать обвал рынков, от чего они сами и пострадают. А во-вторых потому, что у Китая гигантский торговый оборот с США, и получаемые за экспорт американские доллары нужно куда-то девать. Если их конвертировать в юани, то это приведет к резкому росту курса китайской валюты, и как следствие к коллапсу китайской промышленности. Поэтому с одной стороны они финансово связаны с США, с другой не хотят поддерживать противника», – рассуждает Быков.

              Россия в отличие от Китая смогла себе позволить более резко сократить долю госдолга США в своих резервах. Во-первых, объемы все-таки изначально были меньше, чем у крупнейших держателей, и для мировых рынков уход России ничего не значил.

              С финансовой точки зрения, этот шаг сейчас может выглядеть не совсем правильным и логичным. Однако стоит вспомнить, что Россия начала массово сбрасывать американские бумаги с весны прошлого года, что совпало как раз с первым санкционным ударом по активам Олега Дерипаски. И тогда же проявилась реальная угроза, что США одним взмахом пера могут ударить по любой компании, а главное – по суверенным активам РФ. Иными словами, стало понятно, что Вашингтон может пойти на беспрецедентные меры по отношению к российским финансам, в первую очередь, номинированным в долларах, например, взять и заблокировать долларовые расчеты или запретить распоряжаться нашими международными резервами. Тем более, что американский госдолг как часть международных резервов хранится не в России, ибо таковы общие правила. Зачем же давать в долг стране, которая в любой момент может оставить Россию без части резервов?

              «США могут блокировать наши операции по счетам, открытым в Федеральном резервном банке в Нью-Йорке. В теории центробанки считаются независимыми от правительства структурами и не должны подвергаться санкциям, однако на деле данное правило несколько раз нарушалось. Например, средства ЦБ Ливии были заморожены в 2011 году за несколько дней до старта военной кампании в стране. Кроме того, Минфин США имеет возможность получать доступ к конфиденциальной информации по счетам и переводам всех организация, что также добавляет поводов для тревоги», – отмечает Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

              «Постоянное ужесточение санкций и ужасные политические отношения вынуждают российские власти перестраховываться и избавляться от всех американских активов вообще, даже от доллара. Поэтому даже несмотря на очевидные выгоды нынешних американских активов (более высокая доходность, по сравнению с европейскими, высокая ликвидность, низкие риски и т.д.) для России хранить деньги в американском долге – слишком рискованно», – говорит начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

              Китай тоже пытается защититься от США. Однако в отличие от России, Китай не может себе позволить реализовать весь свой запас трежерис. «Во-первых, это довольно сложно сделать из-за огромного объема, а во-вторых, этот пакет используется как один из аргументов в переговорах с США», – считает главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров. «Кроме того, у Китая много своих проблем, особенно в последнее время, и ему тоже нужны деньги. В частности, именно этими проблемами объясняется то, что ЗВР у Народного банка КНР не растут уже больше трех лет», – добавляет Авакян.

              Что касается России, то наш ЦБ не просто избавляется от американских бумаг, а диверсифицирует золотовалютные резервы. В частности, Банк России за это время увеличил долю золота, юаня и евро. Евро довольно сильно ослаб в этом году, хотя уже начал немного отыгрывать падение. А Китай продолжает девальвировать свою валюту на фоне торговой войны с США. В последние дни юань несколько раз обновлял минимумы с 2008 года. С другой стороны, как писала газета ВЗГЛЯД, вложения в золото выглядят более чем правильными. Стоимость желтого металла растет, и эксперты ждут новых исторических максимумов.

              «Россия, очевидно, выбрала сторону Китая. Насколько такая позиция окажется оправданной, станет понятно лишь по итогам геоэкономической трансформации. Пока представляется, что Китай в противостоянии США проиграет, причем первый акт, этого поражения, вероятно, произойдет уже в 2020 году», – говорит Быков.

              Впрочем,

              текущая структура российских золотовалютных резервов может оказаться парадоксально выигрышной в ближайшие годы.

              «Во-первых, финансовая турбулентность, которую мы наблюдаем уже сейчас и которая в течение ближайших лет будет только усиливаться, наверняка взвинтит цены на золото. А во-вторых, проигрыш Китая может привести к сильному падению американского доллара, то есть США выиграют в валютной войне, и за счет дешевого доллара смогут ускорить помощь собственной экономике. Так что и курс юаня, и курс евро может значительно вырасти, что опять же на руку российским ЗВР», – объясняет эксперт.        

              Международные резервы России по данным на 9 августа составили 527,1 млрд долларов. Причем, за неделю со 2 по 9 августа они выросли сразу на 10,2 млрд долларов. Это крайне приличный недельный рост, такого не было с января 2018 года. Причина – положительная переоценка, подкрепленная покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизацией золота, объяснил Банк России.

              За прошлый год российские золотовалютные резервы выросли на 8,3% до 468,5 млрд долларов. А с начала года до 9 августа прибавили еще 12,5%. За последние четыре года ЗВР России увеличились на 47%, достигнув уровня резервов Саудовской Аравии (на июнь они были 527 млрд долларов). А это четвертое место в мире по объему ЗВР.

              Саудовское королевство продолжает тратить свои резервы из-за низких цен на нефть. Россия же благодаря бюджетному правилу и экономии бюджета направляет сверхдоходы от нефти дороже 40,5 долларов за баррель в резервы. «Учитывая высокие шансы возникновения рецессии в ходе торговых войн, увеличение золотовалютных резервов выглядит правильным решением. Причем порядка 75% всего золота покупается за рубли внутри страны, что позволяет не только обезопасить экономику, но и поддержать отечественного производителя», – считает Геннадий Николаев.


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