У мировых инвесторов разыгрался аппетит на Россию

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10 августа, суббота  |  Последнее обновление — 17:06  |  vz.ru
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Россиян ждет испытание падением цен

Россия победила инфляциюФото: Александр Рюмин/ТАСС
Россияне только начали привыкать к исторически низкой инфляции в 4-6%, как Россия столкнулась с еще более редким для нее явлением – дефляцией. Минэкономразвития ждет падения цен уже в августе. Однако радоваться не стоит – для экономики страны дефляция является более существенной проблемой, чем инфляция.  Подробности...
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Решение Ельцина изменило ход истории России

Владимир Путин во время утверждения его Госдумой председателем правительства 16 августа 1999 годаФото: Сергей Субботин/РИА Новости
Ровно 20 лет назад в этот день в России произошел переломный момент. За это время в стране начала развиваться экономика, была создана мощная армия, вооруженная современной техникой, восстановлен международный авторитет России, вернулся Крым, успешно проведена зимняя Олимпиада в Сочи и чемпионат мира по футболу. А началось все с назначения, сделанного президентом Борисом Ельциным.  Подробности...
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Причина взрыва на закрытом полигоне останется секретом Минобороны

Неудачные испытания на полигонах случаются несколько раз в год, но обычно без жертвФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
В четверг на одном из самых секретных военных полигонов России под Северодвинском произошло ЧП. По официальной версии Минобороны, там взорвался реактивный двигатель жидкостной ракеты. Однако в близлежащих населенных пунктах было зафиксировано краткосрочное повышение радиационного фона, а акватория в районе места происшествия закрыта на месяц. Что же произошло на полигоне Нёнокса? Подробности...
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«Друг Путина» намерен захватить всю власть в Италии

Италия оказалась на грани досрочных выборов Фото: Guglielmo Mangiapane/Reuters
В Италии начался новый политический кризис: из-за фактического распада парламентской коалиции страна оказалась на грани досрочных выборов, о чем заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Премьер-министр страны Джузеппе Конте с этим не согласен и требует объяснений. Чем закончится для Италии ссора политиков, одного из которых на Западе уже давно называют «другом Путина»? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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За событиями в Киргизии стоит внешняя сила

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Интерес Вашингтона к Киргизии понятен – страна является слабым звеном аж в двух весьма интересных для интересов США цепочках. Которых через Киргизию можно ослабить, а то (при большой удаче) и развалить. Подробности...

Оппозиция предлагает нанять идиота

Сергей Мардан, публицист
Базовые свободы – это возможность накормить своих детей, иметь крышу над головой и жить без страха быть убитым средь бела дня. Так вот. В отношении свободы Россия за 20 лет прошла огромный путь. Никогда еще моя Родина не была такой свободной. Подробности...
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Миссионер для заблудших и забуревших

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
В тюрьмах сидят не только закоренелые негодяи. В тюрьмах сидят разные люди. А кроме того, и закоренелые негодяи имеют такое же право на искусство, как и люди, оградившие себя от этого «днища» многочисленными перегородками. Подробности...
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      На байкальском острове Ольхон собралось около 40 шаманов из разных областей Сибири, чтобы провести обряд, который должен помочь прекращению лесных пожаров. Обряд, именуемый тайлаган, включил в себя подготовку к жертвоприношению, подношение даров и призвание счастья и удачи
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      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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              Международное агентство Fitch первым решило перестать искусственно занижать финансовые рейтинги России   10 августа 2019, 16:20
              Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
              Текст: Андрей Резчиков

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              Международное рейтинговое агентство Fitch первым вернулось к досанкционной оценке уровня кредитного риска России и повысило его до инвестиционного показателя «BBB». Такое решение стало уникальным, потому что появилось на фоне новой волны санкций против России. Что означают оценки Fitch и следует ли ждать повышения суверенного кредитного рейтинга России остальными агентствами «большой тройки»?

              Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте c «BBB-» до инвестиционного уровня «BBB», изменив прогноз на стабильный. «Россия закрепила надежную и последовательную политическую базу, которая обеспечит улучшенную макроэкономическую стабильность, уменьшит влияние волатильности цен на нефть на экономику и поддержит повышение устойчивости к внешним шокам», – отметили в Fitch.

              В агентстве напомнили, что после резкого обесценения на 17% по отношению к доллару США в 2018 году рубль укрепился в 2019 году на 10%, «что отражает улучшение аппетита инвесторов». «Корреляция между рублем и ценами на нефть ослабла из-за стерилизации избыточных доходов от нефти и нестабильного восприятия рисков санкций», – пишут аналитики Fitch.

              В агентстве прогнозируют, что России справится с повышенным риском санкций благодаря разумной бюджетной стратегии, гибкому обменному курсу и приверженности инфляционному таргетированию. Fitch также позитивно оценило идею инвестирования части средств Фонда национального благосостояния во внутренние проекты России.

              По мнению первого вице-премьера, министра финансов России Антона Силуанова, Fitch вернулось к досанкционной оценке уровня кредитного риска России 2014 года. «Агентство отмечает устойчивое состояние платежного баланса страны, значительный объем накопленных резервов и низкий уровень государственного долга», – заявил Силуанов.

              Он назвал это решение очередным подтверждением успешной адаптации российской экономики «к существующим вызовам» и способности страны выйти на более высокие темпы роста. «Не может не радовать, что высокое качество проводимой в стране макроэкономической, бюджетной, денежно-кредитной политики позволило вернуть рейтинг страны на этот уровень, – заметил Силуанов. – Мы рассчитываем, что решение Fitch станет логичным основанием для повышения суверенного кредитного рейтинга России остальными агентствами «большой тройки».

              В экспертной среде видят сразу несколько важных сигналов в решении Fitch. Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов отмечает, что рейтинг России повышен на фоне недавно анонсированных Госдепом санкций, которые начнут действовать с 26 августа в отношении первичного размещения облигаций, номинированных не в рублях, выпущенных «российским сувереном». Поэтому решение агентства само по себе уникально. Новые шаги Вашингтона Fitch воспринимает не как ужесточение, а как смягчение санкционного режима, что «очень важный сигнал».

              «Это означает, что открываются инструменты портфельных инвестиций в российскую экономику, в основном в фондовый рынок... Это важный сигнал в отношении стратегических инвесторов. Решение Fitch можно интерпретировать так, что серьезных финансовых последствий от вводимых санкций может и не быть... Это также отражает некоторые изменения общей повестки в инвестиционном сегменте», – сказал Абзалов газете ВЗГЛЯД.

              Экономист не исключает, что вслед за Fitch рейтинги улучшат остальные агентства «большой тройки» – Moody's и Standard & Poor's (S&P), которые «обычно делают это связанно». По его словам, инвестиционные фонды, как правило, ориентируются не на один рейтинг, а минимум два. «Поднятие рейтинга обычно происходит последовательно. Если бы хотя бы два агентства из трех поднимают его, то это уже достаточно большое пространство для инвестирования. Очень многие финансовые инструменты завязаны именно на два агентства», – пояснил Абзалов.

              В феврале Fitch подтвердило позитивный прогноз по кредитному рейтингу России. В том же месяце Moody's повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного уровня «Baa3», отметив «надежные государственные финансы и внешние показатели». В январе S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне.

              По прогнозу Абзалова, Moody's и S&P могут повысить инвестиционные рейтинги России в течение полугода, «потому что к этому времени будут понятны все риски санкционной составляющей». Этому сценарию может помешать только понижение нефтяных котировок, валютная война США с Китаем или повышение процентной ставки американским Федеральным резервом. «Если этого не произойдет, то возможность повышения рейтинга России в ближайшие два месяца еще одним из агентств очень высока. Скорей всего это будет S&P, потому что у Moody's очень специфическая позиция по России», – прогнозирует эксперт.

              Однако руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Василий Колташов не столь оптимистичен в своих прогнозах. По его словам, поведение Fitch отражает не очень стабильную ситуацию на мировом рынке, особенно на американском.

              «Возникает вопрос, как страны с огромным долгом и огромным бюджетным дефицитом могут иметь более высокий инвестиционный рейтинг, чем у России. Я рассматривал бы это повышение как ответ на общемировую не очень здоровую ситуацию. Невозможно держать рейтинг России пониженным, когда долг страны небольшой, а привлекательность правительственных долговых бумаг достаточно высокая и в целом финансовая система России выглядит значительно лучше, чем финансовая система стран Еврозоны и тем более Соединенных Штатов», – сказал Колташов газете ВЗГЛЯД.

              По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, повышение кредитного рейтинга России говорит о высокой оценке ключевых элементов макроэкономической политики. «Более высокие темпы роста экономики увеличат привлекательность нашей страны для инвестиций», – сказал Дмитриев.

              Как передает РИА «Новости», Дмитриев подчеркнул, что улучшение экономического роста в России в ближайшие годы сможет придать значимый импульс ее экономике. «Несмотря на внешние риски, повышение еще раз подчеркивает качество экономической политики и уверенность Fitch в устойчивости российской экономики», – убежден глава РФПИ.


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