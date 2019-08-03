США разъяснили влияние новых американских санкций на российские госкомпании

Министерство финансов США выпустило директиву, поясняющую степень влияния второго пакета американских санкций против Москвы по так называемому делу Скрипалей на российские госкомпании и вторичный рынок нерублевых облигаций России.

В американском Минфине уточнили, что «директива запрещает банкам США участвовать в первичном рынке не выраженных в рублях суверенных долговых обязательств России, а также нерублевое долговое финансирование американскими банками», передает ТАСС.

При этом там подчеркнули, что санкции в отношении госдолга России распространяются на «любое министерство, агентство или суверенный фонд Российской Федерации, включая Центральный банк России, Фонд национального благосостояния и Министерство финансов Российской Федерации».

В то же время в американском ведомстве отметили, что рестрикции не распространяются на «государственные предприятия Российской Федерации». В директиве также поясняется, что ограничительные меры не распространяются на участие банков США во вторичном рынке нерублевых облигаций российского суверенного долга.

Директива Министерства финансов США не означает, что вводятся какие-либо новые меры сверх тех, что были объявлены ранее Белым домом и Госдепартаментом. Предписание вступает в силу 26 августа – по истечении времени, требуемого законодательством для уведомления Конгресса США.

В субботу Госдеп анонсировал введение санкций против госдолга России.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета американских санкций против России по так называемому делу Скрипалей. Новые рестрикции ограничат для России нерублевое долговое финансирование американскими банками.

Москва назвала действия Вашингтона демонстрацией обреченности.

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