МИД назвал действия США демонстрацией обреченности

За последние несколько лет инициаторы антироссийских санкций предприняли немало попыток давления на Россию, однако у них ничего не получилось, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, комментируя введение новых санкций со стороны США.

«За последние годы инициаторы санкционного нажима на Россию перепробовали уже многое, но ничего у них не получилось. Курс на то, чтобы заставить Россию изменить внешнюю и внутреннюю политику, отказаться от собственных интересов в угоду претензиям США на мировое господство, полностью провалился. Тот факт, что нынешние санкции станут по счету 72-ми с 2011 года, наглядно демонстрирует крах всех предыдущих попыток давления и обреченность новых. Вашингтон всякий раз лишь выставляет напоказ свое бессилие», – приводит слова Захаровой официальный сайт МИДа.

Комментируя введенные США в отношении России санкции, Захарова отметила, что они дублируют антироссийские меры, вводившиеся в предыдущие годы. При этом авторы санкционных списков делают упор на пропаганду санкций в медийном пространстве.

Россия, несмотря на очередные попытки давления со стороны США, продолжит наращивать влияние на международной арене.

«Россия продолжит поступательное развитие, укрепление экономики и обороноспособности, наращивание своего влияния на международной арене, несмотря на упомянутый санкционный шантаж», – приводятся слова Захаровой в сообщении.

Ранее Захарова назвала «новым витком русофобии» проект санкций против компаний-партнеров проекта газопровода «Северный поток – 2».