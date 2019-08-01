Захарова назвала проект санкций по «Северному потоку – 2» новым «витком русофобии»

Законопроект комитета Сената США о введении санкций против компаний-партнеров проекта газопровода «Северный поток – 2» является очередным витком русофобской кампании, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Нужно обратить внимание на то, что речь пока идет об обсуждении очередного витка русофобских мер в Конгрессе США. Там обсуждается много всего, не всегда принимаются решения. И во что это все выльется, сложно сказать», – передает ее слова РИА «Новости».

Ранее стало известно, что комитет по иностранным делам сената Конгресса США поддержал законопроект о санкциях по «Северному потоку – 2».

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