Комитет сената США поддержал законопроект о санкциях против «Северного потока – 2»

Комитет по иностранным делам сената Конгресса США поддержал законопроект об американских санкциях по «Северному потоку – 2».

Законопроект направят на утверждение полным составом сената Конгресса. Для принятия законопроекта документ также должна одобрить Палата представителей и подписать президент Дональд Трамп, передает ТАСС.

Ранее американское издание The Daily Beast сообщало о том, что сенатор-республиканец Рэнд Пол помешал принять закон о санкциях против газопровода «Северный поток – 2». Он перенес рассмотрение в комитете Сената по иностранным делам этого законопроекта. Документ предполагает наложение санкций на суда, занимающиеся укладкой морской части газопровода.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков объяснял, какую цель преследуют США в попытках сорвать строительство «Северного потока – 2».

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