Сенат США призвали не начинать экономическую войну против Швейцарии и стран НАТО

Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол призвал законодателей США не начинать экономическую войну против Швейцарии и не вводить санкции против стран НАТО и нейтральных стран, участвующих в прокладке морского трубопровода «Северный поток – 2», ради противостояния России, сообщает The Daily Beast.

По сведениям источников в Сенате США, Пол отложил рассмотрение законопроекта в сенатском комитете по иностранным делам, а также отправил другим законодателям письмо, в котором высказал свои опасения в связи с предлагаемыми мерами, передает ТАСС.

Согласно документу, Пол обратил внимание американских законодателей на то, что законопроект четко не поясняет, какие именно организации должны оказаться под санкциями.

Инициатива предусматривает ограничения против лиц и компаний, которые продают или сдают в аренду морские суда для строительства «Северного потока – 2», а также предоставляют финансовую и техническую поддержу или обеспечивают страхование таких судов, отмечает издание.

В результате, по словам сенатора, американские санкции могут быть введены против предприятий из таких стран, как Италия, Швейцария, Австрия, Германия, Нидерланды, Франция, Финляндия, Швеция.

«Это просто странно и необоснованно – создавать ненужную напряженность, начиная экономическую войну против Швейцарии, страны, которая сохраняла нейтралитет во всех современных конфликтах», – написал Пол коллегам.

«Прежде, чем голосовать по этому законопроекту, комитету следует подумать, является ли введение санкций против союзников по НАТО и нейтральных стран эффективной стратегией противостояния России», – отмечается в его письме. «Я настоятельно призываю вас противостоять принятию этого законопроекта», – подчеркнул республиканец.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков объяснил, какую цель преследуют Соединенные Штаты, пытаясь сорвать строительство «Северного потока – 2».

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