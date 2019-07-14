Пушков объяснил, почему США стремятся сорвать проект «Северный поток – 2»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков объяснил, какую цель преследуют Соединенные Штаты, пытаясь сорвать строительство «Северного потока – 2».

«Если «Северный поток – 2» не будет запущен в срок, европейцам придется, дабы компенсировать нехватку российского газа, выложить от 8 до 24 млрд евро за импорт сжиженного газа», – написал сенатор в своем Twitter.

При этом, по его словам, большая часть этих средств будет направлена Вашингтону.

«Поэтому США и стараются сорвать или хотя бы замедлить завершение проекта», – заключил Пушков.

Ранее министр экономики Германии Петер Альтмайер, комментируя недовольство Вашингтона, заявил, что его страна нуждается в проекте «Северный поток – 2». Он подчеркивал, что запуск газопровода не приведет к зависимости Германии от России, а принесет Берлину экономическую выгоду.

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