Берлин ответил на претензии Вашингтона по «Северному потоку – 2»

Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что его страна нуждается в проекте «Северный поток – 2».

Как пишет Bild, Альтмайер заявил, что запуск газопровода не приведет к зависимости Германии от России, а принесет Берлину экономическую выгоду.

Комментируя недовольство Вашингтона, который выступает против «Северного потока – 2», Альтмайер пояснил, что «постепенное прекращение использования угля и ядерной энергии» приведет к тому, что потребность Германии в газе «в переходный период» существенно вырастет.

На этой неделе Альтмайер отправится с визитом в США. В преддверии поездки он оценил перспективы сотрудничества между странами.

«Для меня США всегда были и останутся друзьями. Но в тоже время конкурентами. Между Вашингтоном, с одной стороны, и Евросоюзом, с другой стороны, на данный момент существует ряд нерешенных вопросов, таких, как торговая и оборонная политика. Об этом надо говорить честно и находить общие решения. Я хочу, прежде всего, понять, насколько важны бесконфликтные экономические отношения. Это, кстати, относится к мировой торговле в целом», – заявил Альтмайер.

Он отреагировал также на возможный рост тарифов на немецкие автомобиле, которым угрожает Германии президент США Дональд Трамп.

«Односторонние меры уничтожат рабочие места. Поэтому мы делаем ставку на совместные договоренности, такие как соглашение о промышленном сотрудничестве с США. Таким образом, тарифы для всех основных промышленных продуктов, включая автомобили, будут обнулены», – сказал Альтмайер.

Напомним, Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе принял резолюцию, в которой в том числе выражена «особая обеспокоенность» возможным использованием трубопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» в политических целях.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что «резолюция ПА ОБСЕ ничего особо не меняет, она носит общеполитический характер, не оказывая влияния на принятие решений. Но показывает, что противники не складывают оружие и рассчитывают не мытьем, так катаньем сорвать ввод газопровода».

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