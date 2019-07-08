Берлин ответил на претензии Вашингтона по «Северному потоку – 2»

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8 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 08:20  |  vz.ru
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Сможет ли Россия навредить Америке с помощью евро

Расчеты в евро могут помочь России - но мало навредят долларуФото: Leonhard Foeger/Reuters
Россия и Евросоюз все чаще поднимают вопрос о том, чтобы перейти в расчеты на евро – особенно в том, что касается торговли энергоносителями. Москве и Брюсселю нужна страховка на случай недружественных действий Соединенных Штатов. Если эта идея в итоге будет претворена в жизнь, сможет ли она всерьез угрожать монополии доллара? Подробности...
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Украинцы придумали «славную победу» в мифической «войне с Россией»

Юбилей Конотопской битвы отмечался на Украине с размахом и шикомФото: riafan.ru/Леонид Андросов
Ровно 360 лет назад началась Конотопская битва, ставшая на современной Украине предметом культа. Войскам гетмана Выговского в союзе с поляками и крымскими татарами действительно удалось разбить русское войско. Но при ближайшем рассмотрении конотопский миф ничем не выделяется из традиционной украинской истории неудач, предательств, палачества и междоусобицы. Подробности...
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Активные россияне получат новые возможности

Молодежный форум «Территория смыслов» впервые стартовал в ПодмосковьеФото: АНО «Россия – страна возможностей»
«Все ограничения – только в голове: ты их либо сам себе создаешь, либо считаешь, что для тебя все возможно», – заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, напутствуя молодых участников форума «Территория смыслов». Он также предложил им решить задачу: разработать до конца форума новые проекты для развития страны. Подробности...
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США хотят добить отношения Москвы и Берлина при помощи Сирии

США призвали Германию отправить в Сирию наземные войска, чтобы частично заменить американский контингентФото: Fabrizio Bensch/Reuters
Вашингтон предложил Германии принять участие в наземной операции в Сирии и прислать туда свой воинский контингент взамен уходящего американского. Согласится ли Берлин на неожиданное предложение союзника? И почему для США так важно втянуть немцев в сирийскую авантюру? Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Русские люди перестали пить

Сергей Мардан, публицист
Водка подвела: ее потребление на душу населения стремительно снижается. И эта скрепа проржавела и сломалась. А ведь туда, где из жизни уходит водка, приходят гомосексуализм и бездуховность. Подробности...
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Дайте России время!

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В последние четыре года летом я живу в городке Струнино Александровского района Владимирской области. 100 километров от МКАД. То есть в том самом месте, куда надо приехать, чтобы «увидеть, как на самом деле у нас живут люди». Подробности...
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Большое американское бабло хочет победить зло

Игорь Виттель, журналист
Похоже, американские денежные мешки во главе с Соросом и братьями Кох решили объединиться, чтобы свалить Трампа. Хотя речь, как обычно, о мире и демократии на всей планете. Подробности...
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    Какие направления заменят российским туристам Грузию

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      В Ватикане состоялась встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Разговор продлился около часа. Они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Оба выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений
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      «Олимпийский» после реконструкции сохранит исторический внешний вид

      Сбербанк выдал кредит в размере 39 млрд рублей сроком на десять лет для реконструкции столичного комплекса «Олимпийский». Проект подготовлен в сотрудничестве с сингапурской компанией DP Architects, в портфолио которой входят крупнейшие в мире торговые центры Дубай Молл и Парагон в Сингапуре
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      Трамп совершил неожиданный визит в Северную Корею

      Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной Кореи
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          Нужно ли запрещать детям использовать телефоны в школах?
          • Да, полностью запретить

          • Нет, но ограничить их использование на уроках

          • Нет, оставить все как есть

          Стоит ли пересмотреть ограничения скорости на современных российских дорогах?
          • Да, повысить максимально разрешенную скорость

          • Да, снизить максимально разрешенную скорость

          • Нет, оставить существующие ограничения

          Стоит ли отдать Киеву задержанных украинских моряков?
          • Да, в качестве жеста доброй воли

          • Да, использовав для обмена

          • Нет, оставить для суда и наказания

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            Нужно ли запрещать детям использовать телефоны в школах?

            Берлин ответил на претензии Вашингтона по «Северному потоку – 2»

               8 июля 2019, 07:50
            Текст: Дмитрий Зубарев

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            Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что его страна нуждается в проекте «Северный поток – 2».

            Как пишет Bild, Альтмайер заявил, что запуск газопровода не приведет к зависимости Германии от России, а принесет Берлину экономическую выгоду.

            Комментируя недовольство Вашингтона, который выступает против «Северного потока – 2», Альтмайер пояснил, что «постепенное прекращение использования угля и ядерной энергии» приведет к тому, что потребность Германии в газе «в переходный период» существенно вырастет.

            На этой неделе Альтмайер отправится с визитом в США. В преддверии поездки он оценил перспективы сотрудничества между странами.

            «Для меня США всегда были и останутся друзьями. Но в тоже время конкурентами. Между Вашингтоном, с одной стороны, и Евросоюзом, с другой стороны, на данный момент существует ряд нерешенных вопросов, таких, как торговая и оборонная политика. Об этом надо говорить честно и находить общие решения. Я хочу, прежде всего, понять, насколько важны бесконфликтные экономические отношения. Это, кстати, относится к мировой торговле в целом», – заявил Альтмайер.

            Он отреагировал также на возможный рост тарифов на немецкие автомобиле, которым угрожает Германии президент США Дональд Трамп.

            «Односторонние меры уничтожат рабочие места. Поэтому мы делаем ставку на совместные договоренности, такие как соглашение о промышленном сотрудничестве с США. Таким образом, тарифы для всех основных промышленных продуктов, включая автомобили, будут обнулены», – сказал Альтмайер.

            Напомним, Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе принял резолюцию, в которой в том числе выражена «особая обеспокоенность» возможным использованием трубопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» в политических целях.

            Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что «резолюция ПА ОБСЕ ничего особо не меняет, она носит общеполитический характер, не оказывая влияния на принятие решений. Но показывает, что противники не складывают оружие и рассчитывают не мытьем, так катаньем сорвать ввод газопровода».

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