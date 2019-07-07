Пушков прокомментировал резолюцию ОБСЕ, направленную на срыв запуска «Северного потока – 2»

«Резолюция ПА ОБСЕ ничего особо не меняет, она носит общеполитический характер, не оказывая влияния на принятие решений. Но показывает, что противники не складывают оружие и рассчитывают не мытьем, так катаньем сорвать ввод газопровода», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя принятие в ПА ОБСЕ резолюции против «Северного потока – 2».

По его словам, подобные резолюции выступают лишь как инструмент политического давления и демонстрации силы противников «Северного потока – 2».

«США по-прежнему рассчитывают сорвать ввод «Северного потока – 2», поэтому они мобилизуют делегации всех стран, которые ориентируются на США. Активную роль тут играют Украина, Польша и другие враждебные по отношению к России страны. Это также своего рода политическое давление на Германию, Австрию – те страны, которые положительно относятся к газопроводу», – сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Он отметил, как составлял газ 40% в импорте Германии, так и будет составлять. «Северный поток – 2» также не отменяет закупок СПГ у США, газа у Ливии и у других поставщиков. Поэтому аргумент, что газопровод повышает зависимость Европы от России – абсолютно надуманный.

«Газопровод сделает только газ и нефть дешевле, потребители будут меньше зависеть от капризов и истерик Украины, через которую идут все основные поставки газа. В силу того, что топливо будет идти более коротким путем, стоимость его уменьшится. Поэтому никакого роста топливной зависимости от России не предвидится. Люди, которые такой аргумент продвигают – либо недобросовестные, либо глубоко безграмотные», – заключил сенатор.

Ранее Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) принял резолюцию, в которой в том числе выражена «особая обеспокоенность» возможным использованием трубопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» в политических целях, передает ТАСС.

В тексте резолюции также подчеркивается, что «зависимость от одного источника поставок энергоресурсов ставит под угрозу энергетическую безопасность и надежность поставок, создавая тем самым благоприятную среду для возможных злоупотреблений на энергетических рынках».